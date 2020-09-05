華為余承東談芯片危機：在全球化過程中只做設計是教訓

華為消費者業務CEO余承東近日在接受媒體採訪時，當談及在美國政府重壓下所遭受的芯片危機時表示，“因為沒有中國芯片製造業能支持，面臨著沒有芯片可用的問題。”他說， “現在唯一的問題是生產，華為沒有辦法生產。中國企業在全球化過程中只做了設計，這也是教訓。”

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根據慣例，華為每年都會在柏林國際廣播展（IFA）大會上發布最新的麒麟芯片，但是9月3日舉辦的IFA2020大會上，華為並沒有發布任何新消息。麒麟9000芯片會在9月10-12日的華為開發者大會上出現嗎？對此，余承東回答指，麒麟9000芯片，只生產到9月15號，還會上市，但是數量有限。此前，美國政府8月17日宣布將華為在全球21個國家和地區的38家子公司列入實體清單，以打擊華為對商用芯片的獲取，且該聲明立即生效。

當日，美國商務部工業和安全局（BIS）發布了對華為的修訂版禁令（以下簡稱新禁令）。據了解，新禁令中增加了數條細則，如基於美國軟件和技術的產品不能用以製造或開發任何華為子公司（實體名單內）所生產、購買、訂購的零部件、組件或設備。此外，該規定還限制實體清單中華為作為“買方”“中間收貨人”“最終收貨人”或“最終用戶”參與相關交易，前提是必須獲得許可。

自去年5月將華為列入實體清單之後，今年5月，美國再度升級對華為的限制，擬阻斷台積電為華為代工芯片。按照規定，9月14日後，台積電將無法繼續為華為代工生產芯片。而這次實體清單中新增的38家公司，主要是華為雲、華為OpenLab（開放實驗室）在中國國內外的子公司，以及華為收購的以色列IT公司Toga Networks和華為技術在英國的研發公司。自去年5月迄今，被列入美國實體清單的華為子公司總數已達152家。相關報導指，台積電正在24小時不停歇生產。華為具備芯片設計的自研能力，不具備生產能力，所以一直以來都由台積電等廠商代工。

華為早在去年就提前預定了台積電的產能，“麒麟 9000”列為優先投片產品，在今年9月中旬停止生產前，儘可能多備貨。隨着制裁的加強，除了台積電外，聯發科等使用了美國技術的芯片廠都無法出貨華為，麒麟系列芯片面臨投片無門的局面。

報導指，在深圳華強北市場上，華為手機從5月份就開始漲價。業內人士分析，目前台積電大部分產能應該都是優先保證新旗艦Mate 40的芯片供應，隨着麒麟990和麒麟820的數量不斷減少，一些搭載麒麟芯片的華為手機就開啟了漲價模式。

對此，余承東表示，“因為沒有中國芯片製造業能支持，面臨著沒有芯片可用的問題。”他說， “現在唯一的問題是生產，華為沒有辦法生產。中國企業在全球化過程中只做了設計，這也是教訓。”之前他曾透露，今年秋天上市的Mate 40，將搭載的麒麟9000可能是華為高端芯片的絕版。

怎麼解決芯片的問題？余承東認為，一方面，自己的芯片要加快，包括半導體製造工藝，企業要一起努力，另外也要想辦法怎麼應對，“還可以做生態，做其他一些能做的，比如屏幕、智能電視、電腦等，體積比較大的，要求不高的。”除了芯片之外，鴻蒙操作系統也是廣受關注的。余承東解釋了鴻蒙操作系統已經在智慧平台使用，為什麼沒有在手機上使用的問題。

余承東指出，手機早就準備好了，只是因為還有和谷歌的協議，還有老款的手機，所以要等等。他說，“等今年賣完了，明年開始。我們可以給手機、智能電視、傳感手錶、PC、汽車等各個領域，因為是開源的。”

在去年9月的IFA大會上，余承東曾表示，如果華為手機繼續不被允許使用谷歌服務，會考慮立刻使用鴻蒙系統。並且，華為將安卓系統遷移到鴻蒙OS非常便捷，只需1-2天即可實現。他近期談到，華為要打造生態，“谷歌一年在生態上的收入有幾百億美金，蘋果也有幾百億美金。”“谷歌每年給蘋果分享收益，現在是一百多億，但是給中國企業的很少。”