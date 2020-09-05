華為：柏林國際電子展上最大參展商之一

因新冠疫情，今年的柏林國際電子消費品展覽會氣氛冷淡，許多移動通信巨頭沒來參加展會，但中國生產商華為展開攻勢，成為本屆電子展最大參展商之一

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據《南德意志報》報道，柏林電子展受疫情影響，出現了展攤荒涼，觀眾寂寥的場面。很多商家沒來參展。中國電信巨頭華為的展位雖然與往年相比小了很多，但與其它留下的參展商相比，華為是最大的參展商之一。

據《漢堡晚報》報道，三星、索尼、聯想、飛利浦和其他眾多電信巨頭都沒來參展，今年的電子展規模縮小了很多，但華為是留下來的參展商中最大的參展商之一。華為德國負責人William Tian向《漢堡晚報》表示：“國際電子展對我們來說一直很重要，今年也是如此。我們知道，2020年的前提條件與以往不同。但今年我們也是有一些要談的話題。”

華為於周四在博覽會上發表了有關5G、聯網設備的演講並展示了最新產品，其中包括新的高端筆記本電腦、揚聲器以及已上市的MatePad Pro 平板電腦等。智能家居則讓人們感受到生活在數字房屋裡的感覺。

藉助mate Xs，華為與其競爭對手三星一樣，也展示了一種可能面向未來的可摺疊智能手機，該智能手機可以輕鬆打開，形成平板電腦。William Tian說，“可摺疊智能手機肯定會在未來幾年中，在市場上找到自己的位置。”但這些設備價值還在2000歐元以上，很多人買不起。但William Tian說，“將來這肯定會改變。”

華為目前處於充滿挑戰的狀況。華為被禁止在自己的智能手機或平板電腦上提供谷歌服務。為此，華為近幾個月來一直在穩步拓展自己的應用商店APP gallery。

Willian Tian解釋說，華為現已把德國本地最重要的前100個應用程序中的64個集成到APP gallery中。如使用搜索功能，還可以從其他來源找到並安裝更多應用程序。

上一季度，華為首次售出了全球最多的智能手機。在德國，華為落後於三星和蘋果。William Tian表示：“華為不僅要保持這個地位，而且還要改善它。”