蘇州文明碼遭聲討 被指電子版良民證

奧威爾『1984』中的情景在蘇州上演？蘇州市9月3日推出“蘇州文明碼”，引起大嘩。有人驚呼‘’健康碼還沒走，文明碼又來了”，更有人尖銳批評這種把人分幾等的“文明碼“不過是“良民證”的翻版。

廣告 繼續瀏覽後續

先來看看蘇州文明碼的“成色”，蘇州市號稱全國首創，其作用：一人一碼構築文明積分，讓文明成為每個市民的通行證，文明積分等級高的市民將會享受工作、生活、就業、學習、娛樂的有限和便利。

“蘇州文明碼”還可作為警示和懲戒綜合文明指數低於下限人員的電子憑證以及外來人口積分入戶志願服務電子憑證。有人質疑蘇州推出文明碼有何法理依據，“嚴重違背了社會主義核心價值觀的‘民主、法治、平等、公正’等基本精神，並且存在違背公眾意願強制推行的行為，本身就是對‘文明’的曲解甚至‘高級黑’”。

這一把蘇州人的文明程度預設為三六九等的文明證立即引發軒然大波，自從中國推出社會信用制度以後，有人懷疑蘇州的做法是在步步加碼，帶有示範性質，隨後可能在全國推廣起來。還有人直指蘇州文明碼由擁有權力的人為大多人定性、區分他們是否“文明”，確定他們的“文明程度”，給他們打分，最可怕的後果是將”文明積分“與他們的生活條件直接掛鉤。

學者於建嶸在“危險的文明碼”題下評論：“9月3日，蘇州市推出‘蘇州文明碼’，其目的是將人分為‘文明等級’。其中，文明積分等級高的市民將會享受工作、生活、就業、學習、娛樂的優先和便利。問題是：1，誰有權確定文明的標準和定量分值？2，誰有權以文明的名義剝奪公民平等享受公眾服務的權利？”

公民於平質疑，從官方的規定看，蘇州文明碼今後似乎意圖要以“文明”為嚴格標準，將人分成三六九等。也就是說，一個人所在的“文明等級”，將決定他所能獲取的社會資源。

那麼，如果你是一個被指被列入“文明等級低”的市民，有的工作不能提供給你，你的孩子不能進入某些學校讀書，某些娛樂場所你也會被禁止。

“文明指數下限”更讓人感到害怕，一旦你被打入另冊，你從此可能在這個你生活的城市難以立足。

這位作者疾呼：“健康嗎還沒走，文明碼又來了……”“一個健康嗎，讓那麼多老人乘不了車，坐不了地鐵，上個醫院看病也要戰戰兢兢，成為數字時代的難民”。

他指“文明碼“正在形成類似科幻劇『黑鏡』中的社會評分系統：“一個把人分為文明的高等人，和不文明的低等人的城市，本身就是對文明的一種嘲諷。”

還有人想起毛時代給人定“成份”，如果你不是“根正苗紅”，如果你被劃為“四類分子”，如果你是“地富反壞右”本人，不入監獄，就被下放農村或者街道“勞動改造”，每次政治運動來了都要陪綁；如果你是他們的子女，就業、升學、統統被視為另類遭到排擠。總之，不被當作人看待。