兩囚犯分別染疫 香港首見 源頭未明

監獄高牆難阻武漢肺炎病毒，兩名分別在壁屋監獄和荔枝角收押所服刑的在囚人士，連日被發現確診染疫。官員表示，其中一個個案源頭未明，不知道是獄中抑或在社區感染。有學者建議，若懲教署羈押設施出現多宗爆發，或需考慮把懲教署人員列為高危群組，定期進行病毒檢測，並禁止有病徵者探訪。

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香港昨(5日)新增7宗感染武肺個案，是自7月後的第三波疫情以來的單日新低，令確診個案累積至4857宗。不過，昨日新增個案仍有3宗源頭未明，佔總數近半。而在昨日初步確診的十多宗個案中，亦有一宗源頭未明的個案，患者是一名54歲在位於市區中心的荔枝角收押所服刑的男囚犯，成為香港首宗在囚人士染疫病例。

懲教署表示，患者上月21日還柙小欖精神病治療中心，與另一在囚人士被隔離於同一囚室，體溫一直正常；及至前(4日)天在西九龍裁判法院應訊後送返收押所時被發現發燒，於是轉送到公立醫院治療，並在昨晨初步確診。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上表示，該在囚人士還押小欖精神病治療中心前，住在石硤尾邨，報稱早前曾咳嗽，發病日期可能較早，有可能是在社區感染，亦有可能是在小欖精神病治療中心受感染，該署會向治療中心和收押所的職員及其他人派發樣本瓶，以收集唾液檢測是否感染病毒，涉及人數可能多達七百人。

及至今(6日)晨，懲教署和入境處公布，一名在壁屋監獄服刑完畢，4日轉送青山灣入境事務中心等候遣返的22歲泰國籍男子，昨(5日)晚確診感染武漢肺炎，已送院治療。由於香港每日感染個案的宗數是以中午截數，這宗個案並未計入昨天的新增個案中。

部門發言人表示，該名在囚人士於7月底被判入獄八星期，在荔枝角收押所接受隔離觀察期間，一直有進行體溫探測，體溫正常，並無任何病徵，其後於8月22日轉送到壁屋監獄繼續服刑。男子服刑期間被安排處理和清洗醫院管理局轄下醫院的污衣，包括病人使用過的衣服和床單、被袋等。

署方又說，在壁屋監獄曾與他有密切接觸的在囚人士目前沒有出現病徵，並安排與他有密切接觸的人員及在囚人士進行病毒測試，而洗衣大樓亦須停工，青山灣入境事務中心則暫停所有探訪，兩處地方均須進行全面清潔消毒。

身兼港府防疫小組專家的中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌估計，在囚人士染疫可能是由探訪者或懲教署人員將病毒帶入羈押設施，若懲教署羈押設施出現多宗爆發，或需參考護老院舍做法，為懲教署人員定期檢測病毒，並禁止有病徵者探訪。