白俄首都超過10萬人再次上街要求總統下台 120人被捕

白俄羅斯首都明斯克周日連續第五個周爆發反政府示威。法新社報道，儘管當局出動陣容強大的軍警和軍隊，仍有超過十萬人上街抗議，要求懷疑選舉舞弊的總統盧卡申科下台。全國各地超過120人被捕。

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據法新社記者現場報道，周日聚集在市中心遊行的示威民眾達10萬人，此前，示威民眾在總統府獨立宮前集會，要求總統盧卡申科下台。周日示威規模比上周末更大，人數更多。

據稱，當局出動大批鎮暴警察和軍隊鎮壓。警方和軍隊封鎖了明斯克市中心，示威者遊行到市中心外3公里的總統府，大批配有備盾牌的防暴警察在總統府一帶加強布防，設置了水砲車。當示威民眾試圖靠近時，防暴警用胡椒噴劑和警棍驅散示威者。

法新社援引反對派的非政府組織Viasna稱，至少120人被捕。警方在周日晚間開始抓捕示威者。 盧卡申科在8月9日總統選舉中輕易連任，被反對派指責舞弊，觸發大規模民眾抗議。示威活動的參加人數及持續時間都是前所未見，到周日示威進入第5個周，並由明斯克蔓延到其他城市。當局對示威者鐵腕鎮壓，從抗議爆發初期至今已有數千人被捕，多人死亡，數百人受傷。

反對派總統參選人季哈諾夫斯卡婭在選舉後兩天逃亡到鄰國立陶宛，陸續有多名反對派領袖逃到境外，避免遭到當局拘捕。