西方得罪一大半 北京還在夢晚舟

加拿大繼續按司法程序審理孟晚舟引渡一案，中國外交部前發言人，現任該部北美大洋洲司司長陸鏗接受加拿大『環球時報』記者萬德山專訪，重點也是在談孟晚舟引渡案，從中方媒體翻譯的受訪全文看，北京對加拿大怒火難消。

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中方的理由也很奇怪，加拿大同美國有雙邊引渡條約，逮捕孟晚舟是根據這一條約合法行事，但陸鏗稱，美國同111個國家有引渡條約，美國曾向“數十個”國家提出過引渡孟晚舟的要求，偏偏加拿大政府“成了這唯一的一個？”陸鏗有關美國向數十個國家提出引渡孟晚舟的說法聞所未聞，加拿大前駐中國大使趙樸則認為陸鏗是一個“假消息專家”，應對這一說法保持警惕。無論如何，即便別的國不做，加拿大依據加美引渡條約拘捕孟晚舟也是合法的。陸鏗的說法更像是在賭氣。

中方因為孟晚舟一案，對加拿大屢屢威脅，破壞了中加關係不算，北京也許沒有想到的是，中方在孟晚舟事件上對加拿大的威逼橫蠻的態度，包括以拘捕在中國的加拿大人作為報復的做法，不僅讓加拿大多數人現在對中國很反感，西方國家也漸漸看清了中共政權不講法制的本來面目。孟晚舟事件發生於2018年12月初，當時雖然美國與中國正在打貿易戰，美國與中國的關係遠遠沒有到今天如此敗壞的地步，從那以後，美中的對抗已從商貿領域發展成全方位對抗，歐洲對中國的認識也從沒有像今天這樣明晰，中國與歐洲的關係去年起已被歐盟界定為“制度性對手”，王毅此次歐洲行，戰狼風格不改，結果處處受挫，本欲拉攏歐洲疏遠美國，反而進一步損害了中歐關係。

對中國開始抱持嚴重警惕的態度，這次王毅楊潔篪前後腳訪問歐洲，意在與美國關係敗壞的局面下拉住歐洲，結果處處碰壁，可見一斑。

但北京似乎執迷不悟，明明對包括加拿大在內許多西方國家的威脅並未奏效，還是要威脅，加拿大記者就此追問：中國對他國實施的逼壓戰略毫無效果，比如中國威脅挪威不要把和平獎授予劉曉波，諾貝爾和平獎還是頒給了劉曉波，中國威脅韓國不能安裝薩德反導彈系統，薩德系統還是安裝了，中國因澳大利亞呼籲對新冠病毒開展獨立審議雙邊關係變得十分緊張，但絲毫都不能動搖澳大利亞那樣做的決心，北京因為孟晚舟三番五次威脅加拿大，不惜損害雙邊關係，但是，加拿大繼續有步驟地審理孟晚舟引渡案。沒有一個國家因為中國採取報復而改變行動，北京為什麼還要徒勞地威脅或者報復呢？陸鏗沒有直接回答，這看來也不是陸鏗能夠回答的問題。孟晚舟的事，中共最高層在後面指揮。

加拿大記者還追問，現在加拿大和其他一些國家，有些人正在討論抵制2022年北京冬奧會，中國因為報復孟晚舟被捕一事繼續把兩名加拿大公民扣為人質，加拿大人對北京越來越有敵意，加拿大為什麼不能抵制北京冬奧會呢？這其實是一個信號，目前國際上呼籲抵制北京冬奧會的聲音越來越多，抵制冬奧會當然還有別的理由，北京在香港，在新疆採取的反人權、罔顧法制的措施，北京最初隱瞞新冠疫情後來在疫情來源上的甩鍋做法，都引起許多的反感。陸鏗能回答什麼呢，他只能拿出過去當過外交部發言人的那一套來應對，“僅僅是個別政客在鼓噪。希望媒體不要只把注意力放在他們身上。”

孟晚舟一案，結局如何，尚不可知，只有靜觀法庭判決，可知的是中方為此搭進去的太多，至今還在喋喋不休。中加關係，能毀的全毀了。為了孟晚舟，中方動用了幾乎全部的力量，有人諷刺，“把一個國都搭了進去”，最後起到的只是破壞性作用。孟晚舟雖以嫌犯之身，在加拿大身居豪宅，美食美衣，自由進出，會友採購，加拿大盡了人道；對比之下，加拿大被中國拘押的康明凱和邁克爾，律師難見，地點隱瞞，加拿大民眾很難理解為什麼加國領事官員仍然無法恢復探視康明凱和邁克爾，陸鏗以“獄管場所環境特殊，承受不起任何一點意外或者一起病例”搪塞。

加拿大記者追問，如果孟晚舟最終被引渡至美國，中方會對加拿大還能報復什麼？陸鏗說中方“真不願意看到發生那樣的情況”，陸鏗難道不知道，威嚇是沒有用的，雙邊關係變得更壞，加拿大還是完整的，中國也不會從中得到任何好處。

孟晚舟，北京念茲在茲，而其他一些遭到同等厄運的人，北京則不聞不問，網絡上也有許多不滿和不解。最明顯的就是那位一度躲入洛杉磯中國領事館的女軍醫，未見中方替其辯護一個字，只怕成為累贅，有網民問，難道她的身份不如孟晚舟尊貴嗎？

習近平的中國與西方關係陷入低谷，不能說完全起因於孟晚舟事件，但這一事件導致中方不顧一切以舉國之力逼壓加拿大，威懾他國，下了巨大的賭注而徒勞無功，專制性質暴露無遺，加速了與西方愈行愈遠的進程。