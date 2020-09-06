鄺頌晴呼籲德國不要助長侵犯人權的行為

德國《周日世界報》發表香港人權活動家鄺頌晴的一封來信。鄺頌晴在信中要求德國不要助長侵犯人權的行為。

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鄺頌晴在信中寫道，“德國必須繼續堅持要求北京撤回安全法，使（香港）選舉成為可能，並讓聯合國觀察員得到許可。德國必須採取一切必要措施，保護其價值觀。”

鄺頌晴在信中表示，中國外長王毅訪問了一些歐洲國家，本來希望籍此夠改善中國的形象。但王毅不但沒有提高本國的聲譽，反而把事情搞糟了。在德國外長馬斯與王毅會晤後的記者會上，馬斯譴責了中國強加給香港的安全法和中國對維族人的處理。馬斯沒有呼籲走通常的對話道路，而是直接要求中國撤回國安法，並儘快舉行香港立法會選舉，馬斯此舉讓很多香港人感到驚訝。馬斯還公開談到了新疆人權問題。馬斯讓人們看到，德國高度重視民主和自由價值，對北京損害人權做出了明確表態。

鄺頌晴認為，對所有溫柔批評或要求中國做出改變的嘗試，北京都予以口頭攻擊。北京外交辭令的變化顯示，北京在使用民族主義口號來加強其主導地位，並轉移人們對北京就新冠病毒採取的嚴厲而無效措施的注意力。與此同時，北京顯然在幻想，世界將容忍侵犯人權和國際關係基本準則的行為，因為中國具有經濟優勢。但一再聲稱德國“依賴中國市場”的說法更多的是基於宣傳而非現實，中國對德國的依賴被忽略了。“對中國的寬容只會給歐洲人帶來進一步的威脅。”

鄺頌晴希望德國繼續堅持要求北京撤回港版國安法。“除外交談判外，德國還必須採取一切必要措施保護其價值觀，而不應間接助長侵犯人權的行為。”

鄺頌晴為香港鍵盤戰線發言人，2019年9月曾陪同出席德國政府在柏林舉行的聯邦新聞發布會，呼籲世界各國支持香港的民主運動。