香港民眾不顧禁令抗議推遲立法選舉 近300人遭捕

香港民眾周日上街抗議當局推遲本應在當日舉行的立法會選舉、抗議港版國安法，抗議當局籌畫推出的健康碼，香港警方逮捕將近三百名示威者。詳情請聽安德烈介紹：

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9月6日，本應是香港四年一度的立法會選舉的日子，港府以防疫為名推遲選舉，並把原為投票站的場地用作全民檢測，眾多港人不顧禁令以及港版國安法實施後的恐怖氣氛，走上街頭抗議港版國安法，抗議立法選舉延後，抗議當局推出健康碼。截至當地時間晚間九時，警方已拘捕至少289人。

七月中旬，香港泛民派為參加今年9月6日舉行的立法會選舉組織了初選活動，大約60萬人踴躍投票，初選取得了成功。諸多分析指出泛民派可能會在九月份立法會選舉中大勝。但是，香港特首林鄭月娥借口新冠疫情嚴重，於7月31日宣布，立法選舉推遲一年舉行，引發民主派人士的憤怒。他們指責這是北京當局的“政治操控”，有網民發起這個周日在九龍油尖旺一代抗議推遲選舉示威活動。

香港警方出動數百名防暴警察對付示威民眾，在九龍一帶的示威者高喊“還我選舉”、“警察腐敗”等口號抗議鎮壓，警方多次封鎖彌敦大道，在旺角山東街及西洋菜南街多次發射胡椒球彈驅散示威者，大舉逮捕示威者，周日晚間，香港警方通過臉書宣布已拘捕至少289名示威者。

一名女子被指高呼涉嫌“港獨”口號被捕，一些直播視頻顯示，三名知名的民主人士—梁國雄，陳皓桓以及黃浩銘亦遭被捕。星期天早晨，警方更以“煽動暴動”之名拘捕了香港電台節目主持人譚得志。

香港當局周日晚間譴責示威者的“自私和非法舉動”，中聯辦晚間發文更將周日的遊行定性為“一小撮反中亂港分子”煽動的非法遊行，並稱“堅決支持警方果斷執法”。

已解散民主派組織香港眾志秘書長黃之鋒周日下午也出現在示威者所在街區附近，他在媒體訪問時批評當局打壓示威者，提出“四大訴求”：包括反對港版國安法、反對香港當局籌畫推出的健康碼、恢復立法會選舉，以及釋放12涉嫌逃亡台灣而被中國大陸警方拘捕的香港青年。

為打壓香港異議人士，北京強行推出港版國安法，以“分裂國家丶顛覆國家政權丶恐怖活動丶勾結外國或者境外勢力危害國家”四宗罪名，打擊香港民主派力量。自從港版國安法6月底正式實施後，至今已有至少22人被捕，包括壹傳媒集團主席黎智英，在港版國安法正式實施前解散的香港眾志成員周庭等人。

星期五。聯合國發布特別報告，警告港版國安法對香港的自由以及遊行示威的權利構成危險。香港特區則辯稱，這一法律並未影響香港的“一國兩制”保障的言論自由和集會自由。

港版國安法強行推出後，輿論普遍視為香港“一國兩制”終結，而北京在香港強化鎮壓，在國際上形象也變得更壞。