香港12名抗爭者偷渡被扣留兩周未獲見律師 公安正研究控一人更嚴重的「蛇頭」罪

包括因涉嫌觸犯港區國安法而被捕者在內的12名港人，遭中國內地海警以涉嫌偷渡罪被拘留至今兩星期，但受港人家屬委託的中國內地律師，仍未能與當事人會晤，當中，被拒絕會見當事人的盧思位律師透露，他的當事人有機會以涉嫌「組織他人偷越國邊境罪」被起訴，比原本拘留通知書寫的「偷越國邊境罪」更嚴重，一旦罪成，最高可被判終身監禁。

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香港兩個電子傳媒報道，盧思位昨(5日)天早上到深圳鹽田看守所要求與當事人見面，但被看守所拒絕。警員聲稱，他沒有「公證書」，不能核實當事人家屬的委託人的身分，不能會見。不過，盧思位表示，中國內地的刑事訴訟案件，律師不需要提供「公證書」，他為此要求對方提供法律依據，但不得要領，苦候三小時仍未得以與當事人見面。

根據有線新聞報道，另一位受港人家屬委託的律師範標文同一天下午亦帶同委託書申請會見，同樣被拒，理由與盧思位相同。消息指出，其他律師近兩日亦曾前往看守所申請會面，同被拒絕。

該台引述一名不願具名的律師指，一般民事案件才須委託人進行公證，而他近期處理過的越南人偷渡案，在沒有進行公證的情況下得以與當事人會見。

另外，盧思位引述看守所人員透露，其當事人有機會被改控涉嫌「組織他人偷越國邊境罪」，即俗稱「蛇頭」，控罪較原本的偷渡更嚴重。他補充，看守所人員沒有明確地說，表示仍在偵查。

根據中國刑法，偷渡一般判處一年以下監禁，但組織他人偷渡可被判監2年至7年；如果情節特別嚴重，例如是偷渡集團的首領，或在截查時以暴力反抗，最高可被判終身監禁。

被羈押的12名年輕港人，8月23日懷疑偷渡到台灣時，被廣東海警局人員截獲，根據大陸海警微博，當局是在粵港東南方向「中國大陸管轄海域」內（21°54'00''N，114°53 '00''E）(有指這只是中國人員可執法控制的毗連區))查獲涉嫌非法越境的快艇，拘捕姓李、姓鄧等十餘名涉嫌非法越境人員。傳媒引述消息指，當局所指的「李某某」，就是以涉嫌違反國安法被捕的李宇軒，其餘被拘捕的，絕大多數曾參與反對修訂逃犯條例的示威活動，部分人正在保釋候查或候審。不過，港府似無意要求大陸把12人遣回香港審理，特首林鄭月娥月初響應時表明，如果違法活動發生在另一司法管轄區，就需要由該司法管轄區的執法機關採取必要行動。