中印邊境脆弱 傳5印人或遭虜

中印邊境局勢持續緊張，有傳解放軍在雙方有爭議的藏南地區（印度稱阿魯納恰爾邦，Arunachal Pradesh）擄走5名印度青年。印度有官員周日（6日）回應，軍方已透過軍事熱線就此事聯絡中方。此事件下文是否引發中印邊境新的對峙，引起關注。不過印度警方指，邊境村民失蹤的事件以往曾發生，村民可能只是迷路，或數日後會自行回家。

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據東網今天報道，5印度青年藏南地區疑被擄，印軍稱已向解放軍發訊息查問。報道引據阿魯納恰爾邦議員兼印度少數民族事務部國務部長利吉居（Kiren Rijiju）稱，印度軍方已以軍事熱線就這宗懷疑綁架事件，向中國解放軍發出訊息，正等候對方答覆。阿魯納恰爾邦議會質疑印度政府為何變沉默。有指5人被擄走時正在打獵，暫不清楚他們何時被擄，亦有指同一組人有另外2人險些被擄，但順利逃脫。

當地警方表示，暫時未收到失蹤者家屬正式報案，也沒有確切證據顯示這次是綁架事件，有關指控只是由失蹤者家人及朋友提出，警方已派出專隊盼查清真相。警方又補充，邊境村民失蹤的事件以往曾發生，村民可能只是迷路，或數日後會自行回家。

該報道說，據知，中印自上世紀50年代開始，已就藏南地區出現主權爭拗。1961年，中國多次向印度提出和談被拒絕。1962年6月，印軍越過麥克馬洪線進入西藏山南的扯冬地區。同年9月，中國警告印度立即從邊境撤軍，否則將使用武力。最終雙方爆發戰爭，約一個月後，中國單方面停火併撤軍，但仍佔據阿克賽欽地區。該次戰爭中，估計雙方合共近3700多人陣亡，超過2千人受傷。

東網說，另據印度網媒周日報道，新德里目前尚未正式通知澳洲參加由印度、美國和日本的馬拉巴爾海上聯合軍演，是不希望刺激中國。報道引述印度海軍高級軍官稱，位於南印度洋的澳洲，可以監控很多海上目標，對制衡中國海上力量至關重要，因此邀請該國參與軍演會被視為向中國傳達信息。印度前外交官巴蒂亞指出，目前中印糾紛不在海上，而在陸地。所以在這個時候邀請澳洲，可能會干擾中印間正進行的對話進程。