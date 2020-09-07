中國八月份出口高企 但進口繼續低迷，顯示內需仍然疲軟

中國8月份貿易出口創下了自新冠疫情爆發以來的最高水平，而進口卻繼續走低，這顯示中國市場內需仍然疲軟。

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中國是世界第一個遭遇新冠病毒侵襲的國家，也是第一個走出疫情國，中國經濟也被視為世界經濟復蘇前景的晴雨表。

經歷年初的出口暴跌之後，中國七月份出口增至個八月來的最高，年比增加7.2％，八月份增速繼續加快，年比增長9.5％，高出彭博金融此前的預期值7.5％。

但經濟專家警告，世界某些地區疫情復燃或可抑制這一增長勢頭。安銀銀行分析師報告指，中國出口單月內小幅下降1％。對此凱投宏觀分析師埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）分析認為：這反映出包括口罩等防疫產品的國外需求穩定。

中國出口近幾個月在很大程度上有益於國際對醫療產品的旺盛需求支撐，而隨着疫情和各國防疫條件的相對改善，這一外國需求在下降，一些國家更促進本地生產以擺脫對中國的依賴。

而在進口方面，中國繼七月份出現年比下降1.4％之後，八月份進口下降再增加至2.1％，這一數字遠低於專業的預期值，顯示中國國內市場需求仍然疲軟。

儘管目前中國經濟活動已大部恢復，但包括交通旅遊業在內的，經濟整體仍處於放緩狀態。八月份中國進口明顯受到大批量採購外國農產品的推動，中國主要農產區近幾個月遭遇洪災。

據中國海關數據，中國前八個月，肉類進口量同比增長73.4％，達到658萬噸。最終八月份貿易順差為589億美元，比七月份的623億美元有所下降。

但對美國貿易順差繼續加大，為342.4億美元。七月份為324億美元。

美中關係緊張也增加了中國經濟復蘇前景的不確定性。儘管雙方緊張日益加劇，但兩國談判代表上個月同意繼續推進美中第一階段貿易協議，中國承諾兩年內再增加進口2000億美元美國產品，作為交換美方承諾推遲對中國產品加征懲罰性關稅。