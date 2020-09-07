中國出口報連3個月增加

根據中國海關總署今天發布的2020年8月貿易統計（美元計價）顯示，出口比上年同月增長9.5％，達到2352億美元。連續3個月增加，增幅也高於7月（7.2％）。口罩和個人電腦等新型冠狀病毒相關產品的供貨持續強勁，同時服裝等也有所增長

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據日本經濟新聞今天報道說，中國出口額連續3個月增加。中國官方數據顯示，進口減少2.1％，降至1763億美元，連續2個月低於上年同月。出口減掉進口的貿易收支順差為589億美元。由於出口增加，進口減少，順差額比上年同月擴大69％。

出口的拉動因素與7月之前相同，均為新冠疫情帶來需求增加的口罩和個人電腦。包括口罩在內的紡織物增長47％，達到147億美元，由於在家辦公的普及，個人電腦也增長42％至186億美元。另外，屬於勞動密集型的服裝也增長3％，創出2019年12月以來的最大增幅。

據該報道說，按出口目的地來看，對美國出口增加20％，連續3個月增長。對歐盟（EU）出口如不考慮英國脫歐的影響，則增長15％。一方面，對日本出口略微減少。進口的減幅相比7月（1.4％）擴大。隨着中國國內的生產恢復，原油的進口量增加了13％，但由於價格下跌的影響，進口額比上年同月降低25％。大豆的進口額也減少1％。另一方面，作為最主要進口品類的集成電路增長11％。