中國或推官方文件指房價3年不跌

中國社會科學院生態文明研究所與社會科學文獻出版社聯合發布《房地產藍皮書：中國房地產發展報告No.17（2020）》指出，綜合各種相關因素分析，近2、3年內大陸房價總體上將維持高位盤整態勢。除少數三、四線城市和個別地段、個別樓盤外，整體房價大漲大落機率很小。雖然新冠肺炎疫情對2020年住房交易會有短期影響，對房價總體走勢影響成為小機率。

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據中國時報今天報道說，中國房地產藍皮書：3年內房價不會跌。

消息說，中國最新房地產藍皮書認為3年內房價不會跌。具體分析上，該《藍皮書》提出3點。該報道引據中新網解釋原因，第一是房價大跌極小可能。認為大陸住房市場需求依然旺盛，城市人口增加的基本居住需求、市民改善性的居住需求和危舊房改造升級需求，這三者疊加效應依然繼續，這也是雖有史上最嚴厲房地產調控，但近3年商品房成交均價仍有7.6％增速的根本原因。

第二則是房價大漲缺少動力支持。從現實來看大陸房價已在高位，加上官方對房地產調控從緊政策方向不變，加上租購併舉等住房制度，樓市需求壓力減輕，房價大漲也會失去動力。

第三點則是防範房價大跌風險。雖然大陸房地產調控的決策思維慣性依然強烈，但調控目標由控制房價過快上漲和去庫存，轉為穩地價、穩房價、穩預期，也表明房地產調控政策正向與客觀規律吻合方向邁進。