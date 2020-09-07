中國軍方研製疫苗高調報告海外允試

中國軍事科學院陳薇院士團隊研發的疫苗，已經獲得俄羅斯和巴基斯坦批准開展三期臨床試驗。中國央視軍事頻道透露該消息。與此同時，中國媒體稱，中國生物技術集團公司獲批的疫苗，已有數十萬人次接種，沒有出現明顯不良反應。

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據聯合早報今天引述中國官方消息，中國工程院士陳薇團隊疫苗海外獲批臨床試驗。中國央視軍事7日報道，陳薇團隊研發的重組疫苗，已經獲得俄羅斯和巴基斯坦批准開展三期臨床試驗。該疫苗研發速度快，於3月16日啟動一期臨床試驗，是全球首個進入臨床研究階段的疫苗；4月12日二期臨床試驗啟動；8月11日疫苗獲國家專利，是中國首個進入臨床獲得專利權的疫苗。

該報道引據香港中通社消息，這款由康希諾生物與陳薇團隊合作研發的“Ad5-nCoV腺病毒載體疫苗”，對已經發生變異的病毒能夠完全覆蓋。該疫苗6月25日已獲批供軍隊內使用。陳薇曾在受訪時介紹，目前來看，年產3億的目標是可以實現的，正在努力擴大產能。試驗結果出來之後，產能也會同步跟上，做好隨時向民眾大規模接種的技術準備，爭取無縫對接。

據該報道稱，另外，香港中通社記者此前在中國國際服務貿易交易會上了解到，中國批準的三支疫苗，國藥集團中國生物佔了兩支，目前接種人數達到數十萬人次，無一例明顯不良反應，無一人感染。

目前全球有九種處於三期臨床試驗，中國生物承擔研發的兩款滅活疫苗，已具備大規模量產的能力。

據該報道，目前，中國國藥集團已投入資金約20億元，建設了兩個高等級生物安全生產車間。據官方透露，滅活疫苗最快12月底即可上市。預計可達到年產能3億劑次，未來擴大產能以後可能會達到年產能8至10億劑次，一人接種兩針的話，一年可以打4至5億人。