中美“新聞戰”最新章：中國暫停為美媒記者續簽

中美兩國的糾紛從貿易蔓延到科技及至新聞媒體，最新的發展是中國已暫停為美國傳媒記者續發籤證，根據紐約時報報道，包括CNN、華爾街日報和蓋蒂圖片社（Getty Images）等機構受到影響。

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受到影響傳媒之一的華爾街日報報道，中國當局暫停向至少3名為美國媒體工作的記者續發籤證。北京已經向這些記者發出特別的通知信件，華爾街日報一名記者收到上述的信件，內容指他們目前還可以繼續在簽證失效的情況下工作，但至於能繼續多久，則視乎在美國的中國記者情況如何。

美國有線電視新聞網絡（CNN）報道指，他們的記者David Culver是受到影響的記者之一。

一般而言，記者如要延續工作簽證，他的中國記者證也需要更新。但CNN的Culver以及華爾街日報的裴傑（Jeremy Page）則被告知，他們的續簽申請正在審核之中，但期限從之前的每年一次到現在的美兩個月一次。

華爾街日報的報道指，另外至少一名為美國媒體工作的記者，目前也陷入同樣的處境。

CNN的發言人這個周日證實記者續簽被暫停處理的新聞報道，發言人說：“我們在中國在地報道的情況目前不變，而我們正繼續與當地官方洽商，希望情況能夠持續。”

在此之前，美國在5月宣布，在美國為非美國媒體工作的中國記者，他們的工作簽證最長只有90天，原因是中國“打壓獨立新聞”以及最近驅趕美國記者出境。

中國外交部發言人趙立堅8月在一次記者會上表示，華盛頓自從宣布上述的改動之後，迄今從未向中國記者發出一個續簽。他指責美國採納雙重標準，並且表示中國將採取反制措施，倘若美國仍執迷不悟。

據了解，Culver是美國公民，裴傑是英國公民而另外一人國籍未明。

今年2月，北京驅逐華爾街日報3名記者出境，理由是該報評論版刊登一篇文章涉嫌指控中國是新的亞洲病夫。該報則堅持評論部門與採訪部門完全分家的政策。

一個月後，華盛頓下令中國4家在美的官媒縮減人手，而國務院亦同時將這些新聞機關列為“外國政府機關”。因此，新華社、央視旗下的CGTN、中國日報以及中國國籍廣播電台的人手，從160人縮減到100人。

之後，北京又吊銷華爾街日報、紐約時報以及華盛頓郵報在中國工作的所有美國公民的記者證。

到了6月，美國國務院又增加多4家中國官媒列為外國政府機構。