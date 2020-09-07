內蒙殺人犯獄外服刑逍遙入黨當上人大代表引驚訝

中國內蒙古殺人犯巴圖孟和“紙面服刑”十五年的怪事近日曝光，引發廣泛關注。被害人的母親韓傑透露，巴圖孟和因殺害其子獲刑十五年，但判決生效後未服刑，更當上村官、人大代表。內蒙古政法委昨日通報，上周五（四日）聯合紀委監委、法院、監獄等部門組成工作組開展工作。呼倫貝爾市委政法委有關負責人表示，該案性質惡劣，將重新全面核查、調查該案，目前各工作組正在緊張推進中。

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據頭條日報今天報道稱，內蒙殺人犯“紙面服刑” 15年 當上人大代表。

該報道引據《半月談》此前消息，一九九二年，十七歲的巴圖孟和因口角持刀將被害人捅死，次年因故意殺人罪獲刑十五年。被收監後，他便以“全身水腫、尿血”為由前往醫院檢查，並辦理了保外就醫手續，自此“重獲自由”。二○○七年“刑滿”後，當地看守所內勤人員還違法為他開具了一份“刑滿釋放證明書”。巴圖孟和迅速成為當地的會計、村主任、加入中共，甚至還當選旗人大代表。多年來，韓傑一直在向相關部門反映巴圖孟和“紙面服刑”的問題，直至二○一六年才引起官方注意。

次年四月，巴圖孟和才被重新收監。他被收監後，當地有牧民舉報其貪污，經查，巴圖孟和擔任村主任期間，貪污五十多萬元。他因涉嫌貪污犯罪再次被立案偵查，最終數罪併罰判刑十五年。

頭條日報稱，為兒子討公道近三十年的韓傑向《半月談》表示，“作為一名母親最後的期盼”，希望有關部門能查清楚，當年到底是誰把他釋放了？到底誰來為此承擔責任？官媒光明網評論道，“此案必須查到底”。