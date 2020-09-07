全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會將在京舉行

中國將在9月8日舉辦對抗疫情表彰大會，世界衛生組織（WHO）官員7日示警，全球疫情尚未結束沒有自滿的空間，且中國仍有輸入病例，需謹慎以對疫情再次爆發的風險。

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根據中國媒體報導，9月8日將舉行全國對抗肺炎疫情表彰大會。中國國家主席習近平將發表重要講話，大會還將表彰全國抗擊疫情個人及團體。中央廣播電視總台、新華網將對大會進行現場直播；人民網、央視網、中國網等中央重點新聞網站和人民日報客戶端、新華社客戶端、央視新聞客戶端等新媒體平台同步轉播。

9月7日世衛組織在日內瓦舉行視訊記者會，媒體詢問世衛對中國將舉行慶祝儀式的看法，對此世衛組織應急專家瑞恩(Mike Ryan)表示，不清楚中國的表彰大會，但肯定中國前線醫護人員付出的努力，雖然疫情在武漢爆發是一個可怕的開始，但經過這麼多努力取得重大成果，值得其它國家學習。

不過，他示警新冠病毒全球疫情還沒結束，沒有自滿的空間，中國仍有輸入病例，需謹慎以對疫情再次爆發的風險，即使零星的病例都可能擴大變成群聚感染。

另外同場出席記者會的世界衛生組織助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward）則肯定中國取得階段性成果，並說這令他想起他先前訪問中國時所留下的深刻印象，包括中國從國家到地方對醫療設施的廣泛投資、以及中國人為工作犧牲，保證社區安全的集體責任感，但大家仍要繼續努力。