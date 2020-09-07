北京要改寫武漢抗疫敘事 武漢人難忘悲傷

把悲情變成豪情，把痛苦化作喜悅，把武漢描繪成遭新冠病毒侵害的一座英雄城市，同時繼續對新冠疫情的來源布設疑陣，法新社就此評論，中國政府希望在國際不信任的大背景中掌握主動，改變武漢疫情敘事。一位武漢作家則說，“這個中元節，隔着屏幕，都能感到武漢的悲傷。”

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法新社報道中國正在發動一場公關，通過官媒讚頌武漢浴火重生，在美國抗疫遭遇困境之際讚頌中國政府成功地控制住疫情。

例如新華網微博這樣說：“武漢140萬學生複課，美國人驚呆了。在武漢，140萬學生複課震撼外媒，多家媒體認為，今天的武漢展現出整個中國已經回歸到常態，美媒直言需要向中國借鑒成功經驗。”

上周學生複課成為武漢慶祝活動的高峰，當局大張旗鼓慶祝，武漢接待了十幾位跨國集團老總，中國方面負責接待的林松田(音譯)向諸位稱：“全世界今天沒有多少地方人們不戴口罩，並且能夠集會，這證明武漢戰勝了病毒，一切正常運轉。”

三天訪問武漢的計畫星期六結束，除了邀請跨國集團，還邀請了外媒記者。當局引領貴賓們參觀了一個被認為是消毒模範的食品市場，還觀看了小學生演出的傳統劇目，並登上江中遊艇欣賞對岸燈光輝映象徵再生的武漢。

不過，法新社分析說，這一改寫故事完全忽略不計武漢一座動物市場被懷疑曾經是新冠疫情的來源這件事。甚至中國外長王毅歐洲巡訪時，8月28日還在挪威暗示新冠病毒並非源自中國。

中央社報道武漢小學教師阿坤重回課堂教課了，學生的表現都很興奮。這位教師回顧疫情時對記者說，中國是個太過強調“正能量”的社會，疫情下的許多負面消息都被壓制，但一個社會“除了‘高大上’、真善美的視角之外，也很需要這種私人記憶”。 他這裡所指的私人記憶是引起爭議的『方方日記』。

武漢人難忘悲傷

官媒一面倒，把武漢塑造成英雄城市，出版了記錄“英雄事跡”的『武漢抗疫日記』。微博廣泛傳播的一段讚美視頻這樣說：“2020年，面對突如其來的新冠疫情，我們迎難而上，攻克時艱，這本『武漢抗疫日記』由29位戰疫經歷者的微博整理，集中記錄了這些來自各行各業的真心英雄在疫情期間的點點滴滴，這是我們抗疫歷程中值得紀念珍藏的難忘記憶。這不只是武漢人的戰‘疫’之路，也是14億中國人堅強走過的戰‘疫’之路”。

這種宣傳過於喜悅，過於煽情，有意忽略人們經受的痛苦反而激起網民的不滿。下面跟着許多這樣的議論：

好了傷疤忘了疼，是自欺欺人! 厭惡歌頌，要有教訓!

生生的把悲歌寫成了讚歌，死去的冤魂可還有人記得？

弱弱問問，百步亭萬人宴，帶病演出慶開會，窗檯敲盆，日記，這些內容，有么？

這句話中的日記應指的是『方方日記』，『方方日記』真實記錄了武漢封城時期人們的水深火熱，後來這部書在國外要出版的消息傳出後，作家本人曾遭到圍攻。

方方則寫到：“在媒體上看到的內容，彷彿武漢人過了一個比以往更加盛大的節日，而不是一場災難。可能實際上，無數武漢人的內心壓抑。那些對武漢人說‘人不傳人，可控可防’的專家們無一人向武漢人道歉，更不見他們懺悔。官方和媒體無一有反思，更無人提追責。不幸而死的人們可憐，活着的我們可悲。”九月2日是紀念死者的中元節，她說，在這個時候，“隔着屏幕，都能感到武漢的悲傷。”

還有人寫到：日記只會紀念英雄，受害者只是個數字，我更願意看生活在武漢疫情中的普通民眾和醫護人員寫的日記，畢竟，他們跟我們一樣，很普通很真實，我更願意看到初期人們的彷徨和不安，這樣的心情記錄有打動人心的力量。我絕對不會看抗疫表彰大會，因為這是悲劇，絕不能再把歡慶建立在倒下的人悲傷之上。

官方的宣傳引起懷疑，一位網民問：官方出的就非常可信？之前“可防可控、人不傳人”是哪個官方說的？李文亮醫生的“造謠”是哪個官方處理的？

網民這句話其實信息量很大，“可防可控，人不傳人”是當初武漢疫情已經開始失控，已經發生人傳人時官方的統一口徑，李文亮醫生的故事大家都知道，他是當初少有的幾個“吹哨人”之一，卻被警方叫去“訓誡”，他所在的武漢中心醫院書記蔡莉甚至準備要開除他。李文亮不幸逝世後，曾引發短暫的言論鬆動。

北京為什麼要改寫歷史

法新社引述一些分析人士認為，中國這樣做證明其意識到新冠病毒在很大程度上損害了中國的形象，當局在“相對恢復”的情形下想把這件事說得對自己更有利。

外部世界對北京在處理疫情的方式，尤其武漢疫情最初爆發時試圖隱瞞真相的做法有許多批評。當然，加之中國政府背棄一國兩制承諾加緊控制香港，以及在國際上的戰狼姿態，外界對中國的批評越來越多。

歐亞集團凱爾西.布羅德里克分析，北京要的敘事是：我們控制住了疫情，我們現在幫助你們控制疫情，北京還希望，中國將是第一個製造出有效的疫苗的國家。這可能是中國唯一的消除有關武漢一座海鮮市場引爆全球危機的想法的手段。

武漢已經連續幾個月沒有出現確診記錄，大街小巷人流涌動，武漢恢復了昔日繁忙的景象。不過，不少人擔心冬天會出現第二波疫情，