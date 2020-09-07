半導體武漢弘芯遭指騙了政府

據朝鮮日報日前報道稱，被認為是中國半導體業界“超級新秀”的HSMC因資金困難而停止工廠施工的消息在中國引起軒然大波。這樣的企業突然陷入資金困難，中國當地輿論普遍認為這很可能是一場“騙取政府半導體補貼的騙局”。

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據朝鮮日報稍早報道稱建59個足球場大小的工廠的中國半導體企業HSMC是騙局。2日，據中國經濟媒體《第一財經》報道稱：“在中國武漢市國家產業基地的半導體代工廠武漢弘芯（HSMC）工廠的施工現場連來往車輛都沒有。”據報道稱，在面積相當於59個足球場（42.4萬平方米）的地皮上只有三棟勉強蓋起的建築物框架。當天，現場的施工單位員工在接受《第一財經》採訪時稱：“工人的工資已經拖欠了8個月。”

據中國當地媒體分析稱：“HSMC一開始就制定了幾乎不可能實現的目標，對半導體產業的盲目投資熱潮掩蓋了HSMC的瑕疵。”HSMC曾宣稱：“在武漢產業園建設14納米和7納米的生產線，年產6萬片晶圓。”目前，全球半導體製造商中，能夠實現7納米製程量產的只有三星和台積電，HSMC卻聲稱可以超越這種技術差距。

據該報道，HSMC的問題從今年1月因未支付工廠施工款項遭到訴訟開始逐漸浮出水面。7月，武漢市政府發布報告稱：“因資金不足，HSMC半導體項目面臨擱淺危機”，坐實了HSMC的沒落。此外，HSMC的創始人和參與公司成立的人員行蹤不明。1月，中國經濟媒體財新報道稱：“HSMC擁有的中國唯一一台能生產7納米芯片的光刻機被抵押給了銀行，經了解其實是多年前生產的過氣設備。”

朝鮮日報的報道指，該半導體計畫也欺騙了中國政府。針對此次HSMC事件，中國出現了“應該反省一下盲目的半導體崛起投資行為”的聲音。中國網易報道稱：“不夠資格的企業獲得投資後倒閉的情況不斷增加。”半導體業界人士表示：“隨着美國制裁力度的不斷提高，迫切需要實現‘芯片自足’的情況下，政府放出大量補貼和投資，出現了類似HSMC這樣的荒唐騙局。”