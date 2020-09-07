台專家: 習近平清整政法系統或確保在20大前抓緊“刀把子”

中共進入後19大時期，政法系統近期再度展開大清洗，已有數名高官落馬。學者分析，中共總書記習近平藉由清洗來重塑依附關係，確保在20大前抓緊“刀把子”。

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據中央社今天報道稱，為保後19大，習近平整頓政法系統抓緊刀把子。

中共的政法系統包含人民法院、人民檢察院及司法行政機關、公安機關和國家安全機關等。中共中央政法委秘書長陳一新在7月8日宣布，要在全國政法隊伍中展開一次“刮骨療毒式的自我革命，激濁揚清式的‘延安整風’”。然而，在此之前，執掌國保業務的前中國公安部副部長孫力軍4月間就已被查；再來是前重慶市副市長兼公安局長鄧恢林6月間受查；而在陳一新作上述宣布後，上海市副市長兼公安局局長龔道安隨後就在8月被查。

該報道稱，台灣國立政治大學國際關係研究中心主任寇健文近日接受中央社記者訪問時解讀，習近平是為了要確保在2022年的第20次全國代表大會（中共20大）前，掌握又稱“刀把子”的政法系統，“清一波、空出位置”，讓後來陞官的人因得益於習近平而重塑依附關係。

近來，習近平在政法系統中加強了個人色彩，如中國全國人大常委會6月時通過“中華人民共和國人民武裝警察法”修訂。與舊版相比，修訂後的版本不僅將國務院的角色抹除，甚至提到武警部隊“貫徹中共總書記習近平的強軍思想”等內容。寇健文認為，習近平是否緊握軍隊以及公安等政法系統組織，意味着他的地位能否得到保障。儘管中共內部有不滿的聲音，但掌控“刀把子”才是習近平能不能掌權的關鍵。

據中央社指寇健文並提到，中共中央政治局前常委周永康中箭落馬後，公安部很早就被清洗過一輪，這說明習近平上台前擔任公安部正副部長的官員已紛紛落馬、調職或退休，也意味着現任公安部正副部長，“習近平親信色彩很強”，如現任公安部副部長王小洪，即出身於習近平曾任職的福建地區。除了清理，習近平還有別種做法。寇健文提到，擔任公安部副部長時負責調查周永康案的前中共司法部部長傅政華雖屬有功之人，習近平卻不信任他，傅政華2018年升為司法部部長，卻非黨組書記，有着“明升暗降”的意味。