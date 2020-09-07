涉盜採案 青海副省長疑帶案上位

中央紀委國家監委網站昨天發布消息指，青海省副省長文國棟涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，正在接受調查。文國棟今年7月22日才獲任命為青海省副省長，結果上任不到50天即落馬。報道沒有提及文國棟任命案中是否經過貪腐政審。各報道均強調文國棟主動投案。

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據世界日報今天報道稱，涉盜採案青海副省長當不到50天就“主動投案”。消息說，升任至今不到50天的青海省副省長文國棟因違紀違法主動投案。

該報道引述財新網消息，青海省副省長、海西蒙古族藏族自治州委書記、柴達木循環經濟試驗區黨工委書記文國棟涉嫌嚴重違紀違法，官方6日證實他主動投案，目前正接受中共中紀委國家監委紀律審查和監察調查。至於文國棟的涉案情況，官方未披露詳情。據微信公眾號“中央紀委國家監委網站”6日消息指出，文國棟1968年8月生，青海西寧人，1995年8月加入中國共產黨，中央黨校研究生院法學專業畢業，仕途一直在青海。2001年出任門源縣委書記時，還被媒體報導是當時青海省最年輕的縣委書記。

據香港01報導，文國棟升任青海省副省長之前，已經擔任海西州委書記兼柴達木循環經濟試驗區黨工委書記長達五年，今年7月才當上副省長、躋身副部級幹部之列，仕途走上高峰，卻在9月就落馬。

世界日報引述消息稱，值得注意的是，柴達木循環經濟試驗區已經有多人落馬。消息引述經濟參考報指出，青海省木里煤田聚乎更礦區存在大規模、破壞性的煤礦露天非法開採問題。今年8月，涉嫌非法開採的青海興青工貿工程集團有限公司董事長馬少偉已被調查，時任柴達木循環經濟試驗區管委會副主任的梁彥國、柴達木循環經濟試驗區黨工委委員李永平皆被免職，理由為涉嫌嚴重違紀違法。經濟參考報的專題報導還稱，馬少偉號稱青海“隱形首富”，14年來盤踞礦區，非法採煤2600多萬噸，獲利超150億元人民幣。