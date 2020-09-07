習號召“光盤運動” 官方整治10萬吃播

據中國國家網信辦近日消息，網信辦召開商業網站平台、自媒體、網絡直播等“三項整治”推進會，通報近一個月的工作進展，依法處置違法違規直播平台338款，關閉主播直播間7.4萬個，封禁違規主播賬號10.5萬個，處置違規吃播賬號1.36萬個。

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據聯合新聞網今天報道稱，自習近平下令禁止浪費食物、在全國提倡“光盤運動”後，官媒央視亦帶頭點名批評“吃播”節目違規，讓原先中國社群盛行的吃播秀，意外淪為被管制的新目標。據中國官方通報，近月來，已有1.36萬個吃播帳號遭到處置，直接引發吃播行業的失業潮。

根據中國國家網信辦近日通報，網信辦8月底召開商業網站平台、自媒體、網絡直播等“三項整治”推進會，通報近一個月的工作進展。據網信辦有關負責人透露，自三項整治行動開展以來，依法處置違法違規直播平台338款，關閉主播直播間7.4萬個，封禁違規主播賬號10.5萬個，處置違規吃播賬號1.36萬個。

該報道稱，過去吃播是社群平台的一種線上頻道，播主與觀眾互動的同時吃掉大量食物。吃播一般通過網絡廣播，例如YouTube、Twitch等串流媒體平台播出，由於即時和互動方面的吸引力，在虛擬社群成為活躍網際網絡用戶積極交流的場所。不過，隨着中國移除 1 萬多個吃播帳號，中國吃播行業恐掀起一波失業潮。