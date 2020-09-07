花木蘭再遭多地籲抵制

耗資2億美元（2.73億新元）的美國迪士尼真人版大片《花木蘭》受到香港、台灣和泰國活動人士的抵制，因電影中的兩名主角曾公開表示支持香港警察。據聯合早報今天說，與此同時，《花木蘭》在台灣票房成績亮眼。

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據聯合早報今天報道稱，黃之峰籲抵制迪士尼電影《花木蘭》。《花木蘭》去年開拍期間，飾演花木蘭的演員劉亦菲曾轉發中國官媒《人民日報》的微博，並寫說“我也支持香港警察”，這條博文得到約280萬網民點贊，但隨後有網友在推特上發起“抵制木蘭”（#boycottMulan) 行動，指責她支持香港警察。

在這部影片中飾演董將軍的香港演員甄子丹也因為在今年6月30日中國在香港實施國安法當天，在面簿上發表慶祝香港回歸的言論，引起反對者掀起抵制這部電影的聲浪。

該報道引據美國之音消息，前香港眾志秘書長黃之鋒周六（5日）以英文發推說：“因為迪士尼向北京叩頭，因為劉亦菲公開而且驕傲地支持香港警察暴力，我敦促每個堅信人權的人抵制《花木蘭》。”黃之鋒之後也在其面簿說：“香港人不認同撐警的劉以菲和甄子丹，因此我們呼籲各地愛好自由者抵制《花木蘭》。”

此外，由泰國、台灣和香港三地支持民主運動的年輕族群，據報也在網上組織的虛擬社群“奶茶聯盟”（#milkteaalliance），聯合呼籲對《花木蘭》進行罷看抵制。一位泰國網民對美國國家廣播公司（NBC) 新聞節目說：“加入抵制不僅顯示我們與香港支持民主的抗議者團結一心，也是為了表明，不論在哪裡，警察暴力行徑都是不可接受的。”

據該消息，泰國近期暴發大規模學運要求政府進行民主改革，甚至觸及高度敏感的王室改革議題，許多香港網友在網絡上表達支持。為此，泰國示威者也通過響應“抵制木蘭”來支持香港。

聯合早報說，另一方面，台媒三立新聞報道說，在《花木蘭》還未上映前，不少香港和台灣的網友就已經發起抵制；目前這部電影正在台灣上映，許多台灣網友已發起抵制行動。不過，據“台北票房觀測站”在其面簿上公布的統計，《花木蘭》自上周五在台灣上映以來，賣座率亮眼，連續兩天都高居票房第二，僅次於“Tenet”（《信條》）。