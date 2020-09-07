蔡霞中國的銀行賬戶遭封戶

被開除黨籍的中共中央黨校退休教授蔡霞今天推文說，她在中國的銀行帳號被關閉，中共不只取消她的養老金，連存款都取不出，“人們永遠想不到邪惡的習共有多邪惡”。蔡霞曾表示，自己工作了43年，退休養老是自己的權利，因此要打官司來捍衛自己的權利。

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據中央社今天報道稱，蔡霞銀行帳戶被封，不只養老金，連存款都沒。據蔡霞說，家人替她去銀行取錢時，銀行告知此帳戶已在8月20日執行封戶。蔡霞是在8月17日被中共中央黨校宣布開除黨籍並取消退休待遇的，理由是她發表有“嚴重政治問題和損害國家聲譽”的言論，“性質極其惡劣、情節極其嚴重”。

該報道引據蔡霞今天在社群平台推特（Twitter）說，自己不但沒有養老金，而且之前的存款都取不出來，“原來以為他們要置我於貧餓病痛之困境，現在才明白，他們要直接置我於絕境！人們永遠想不到邪惡的習共有多邪惡！”

中央社說，她的這則推文引來網友熱議。有些人認為不該稱“習共”而是“中共”；也有人驚訝於蔡霞發表這些對抗中共的言論之前，竟然沒有想到先取出自己存在中國的財產。

先前蔡霞曾表示，自己工作了43年，退休養老是自己的權利，因此要打官司來捍衛自己的權利。“不管這個官司打下來是什麼結果，但是我的權利不允許任何人輕易地侵犯”。