農夫山泉將在港交所上市

9月8日，“大自然的搬運工”農夫山泉將在港交所主板掛牌上市。背後的創始人鍾睒睒，再次迎來在資本市場的高光時刻。此前4月29日，其作為實控人的萬泰生物登陸A股，迄今股價已暴漲23倍。隨着農夫山泉的上市，鍾睒睒也將更進一步，躋身“千億富豪俱樂部”。

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據證監會官網日前公告，證監會核准農夫山泉股份有限公司發行不超過13.8億股境外上市股，每股面值人民幣0.1元，全部為普通股。

據公司披露，2017年、2018年及2019年，農夫山泉分別營收174.91億元、204.75億元、240.21億元，增長率均超17%，連續三年的凈利潤率為19.4%、17.6%和20.6%，去年農夫山泉的凈利潤達49.54億元。這一增速遠高於同期中國軟飲料行業5.0%及6.6%的增速，以及全球軟飲料行業2.7%及3.4%的增速。

從產品上來看，農夫山泉的營收大頭還是其主打產品“農夫山泉”，2019年佔據飲用水市場份額20.9%，並為農夫山泉公司提供了143.46億元的營收。此外，公司還涉足茶飲料產品、功能飲料產品和果汁飲料產品領域。

農夫山泉股份有限公司是一家中國的飲用水和飲料生產企業，成立於1996年9月26日，原名為“浙江千島湖養生堂飲用水有限公司”，所在地為杭州，是養生堂有限公司旗下的控股公司，董事長為鍾睒睒。公司擁有“農夫山泉”等中國著名品牌。