駐華美國記者延簽受阻 中方：不符合事實 倒打一耙

據美國媒體報導，CNN、《華爾街日報》和蓋蒂圖片社(Getty Image)駐華記者的簽證未獲延簽。中國官員告訴這些記者，他們可以繼續工作，但能做多久，取決於美國如何對待在美中國媒體記者。針對“美方稱中方拒絕為美國媒體駐華記者延期記者證”一事，中國外交部發言人趙立堅在7日例行記者會上表示，美國國務院發言人有關的說法完全不符合事實，是倒打一耙。

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中國外交部發言人趙立堅說：“事實是，包括 CNN在內的有關美國媒體記者的記者證，延期都在受理過程中，在獲發新的記者證之前，有關記者在華採訪報道及生活不會受到任何影響，我們已經正式告訴了美方。”

在中國工作的外國記者必須更新記者證，才能從公安局獲得新的居留證。居住證相當於允許外國人在中國生活的簽證。美媒報導推估，此舉是為了報復美國日前對在美中國記者的限制。因為美國記者的拘留期限與中國在美新聞記者能否再獲續簽的公布時間差不多。

美國國務院負責東亞和太平洋事務的助理國務卿史迪威 (David Stilwell)說，和150名中國外交官、官方媒體記者比起來，目前只有少數美國記者在中國工作。他表示，這是嚴重不相稱的報復行為。

至少5名知情人士向《紐約時報》透露，中國政府已經停發續簽記者證給部份在中國工作的美國新聞記者，甚至暗示，如果特朗普政府對中國駐美媒體員工採取進一步行動，可能會相對應驅逐這些美國記者。

報導中提到，可能受到影響的美國新聞機構包括CNN、《華爾街日報》和蓋蒂圖片社。這3家機構的記者上周試圖續辦中國外交部發放的記者證，但被告知通常效期1年的記者證無法續辦。

幾位記者說，總共有4家機構的至少5名記者受到影響，其中包括CNN在中國唯一一名記者卡爾弗 (David Culver)、《華爾街日報》的英國記者裴傑 (Jeremy Page)，以及替蓋蒂圖片社工作的意大利自由攝影師維爾德利(Andrea Verdelli)。

大多數記者和他們的新聞機構都拒絕發表評論，或者沒有最新的回復。

CNN9月6日發表聲明稱：“我們在北京的一名記者最近獲得了有效期為兩個月的簽證，而不是通常的12個月。不過，我們在中國駐地狀況沒有改變，我們正繼續與地方當局合作，確保這種情況還會繼續下去。”

美國國務院發言人奧塔古斯 (Morgan Ortagus)在一份聲明中表示，中國外交部最近告訴美國駐北京大使館，拒絕為外國記者續辦記者證，並拒絕辦理延簽。

她說：“美國當然感到不安，因為中華人民共和國提議的這些行動將惡化中國的報道環境，而中國已經缺乏公開和獨立的媒體報導。”

中國外交部發言人華春瑩在推特上表示，CNN以及其他幾家美國媒體的記者的簽證延長申請正在處理中，在此期間這些記者可以“毫無問題地在這裡繼續生活和工作”。她還寫道：“如果中國駐美記者能夠獲得公正對待，我們很樂意繼續開展與美國駐華記者的出色合作。”