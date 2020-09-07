黑龍江官員逃美 呼籲反共

中共中央紀委國家監委7日指黑龍江省雞西市原副市長李傳良涉嫌嚴重違法犯罪，貪污鉅額國有資金和受賄。李傳良已流亡美國，日前受訪時指自己早想退黨，出逃是為推動中國民主化。李傳良在美呼籲反共，李傳良被指是近期第二個蔡霞事件。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，黑龍江前官員逃美倡反共。中國官方斥涉巨額貪污。消息引據中央紀委國家監委網站引述黑龍江省紀委監委消息，指李傳良在擔任雞西市財政局長、副市長期間，涉嫌“利用職務便利，透過騙取、侵吞等方式，貪污巨額國有資金；涉嫌收受他人賄賂；長期搞錢色交易”。並指李傳良為躲避調查，已逃到境外，向境外轉移部分涉案贓款。

通報指出，李傳良1963年出生於黑龍江雞西市，1990年加入中共，曾任雞西市和鶴崗市副市長，於2017年3月辭去公職。

該消息說，李傳良目前身在美國，美國自由亞洲電台中文網8月底刊出他的專訪，李傳良在其中表示自己長年在體制內工作，感覺“體制爛透、不可救藥”，2014年就曾動念想退出中國共產黨。當時正值中共中央黨校前教授蔡霞因批評中共總書記習近平的言論而遭開除黨籍、取消退休待遇。

李傳良則指他觀察到像蔡霞這樣的人“挺多的”，但越來越不敢明講，指目前的狀況類似文革，一不小心就會被舉報。

中央社說，他也在專訪中提到，自己已經加入中國民主黨，由於他對中國各級政府的腐敗問題有所了解，接下來奮鬥的目標，“是為中國真正實現民主、自由與法治出份力”。

中共中央紀委國家監委通報沒有提及指控李傳良貪腐細節。