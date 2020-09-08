中印邊境傳對峙 解放軍朝天開槍

印度今天否認中國稱其違反邊界協議的說法，並指責中國軍隊在邊界對峙時向空中鳴槍。稍早中印邊境印度一方境內傳5人失蹤，今天沒有下落報告。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，印度稱中國軍隊在對峙時向空中鳴槍。印度周二否認中國稱其違反邊界協議的說法，並指責中國軍隊在邊界對峙時向空中鳴槍。據印度軍方發表的一項聲明稱，“是中國解放軍在雙方於軍隊、外交和政治層面仍在進行磋商的情況下違反協議，進行攻擊性的部署。” 印度軍方發表聲明稱，中國軍隊試圖逼近印度軍隊在喜馬拉雅西部拉達克地區的一個前沿據點時遇到印度軍隊，中國軍隊向空中鳴槍。

路透社說，中國解放軍西部戰區新聞發言人稍早表示，印軍周一越線進入中印邊境西段班公湖南岸神炮山地域，並對中國邊防人員鳴槍威脅。這嚴重違反了中印雙方有關協議協定，推高地區緊張局勢。