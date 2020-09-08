中印邊境45年來首開火？ 中印互控朝天鳴警

中國軍方指控印度部隊7日在拉達克東部班公錯湖南岸“鳴槍威脅”解放軍。但印度政府消息人士8日否認。印度軍方發表聲明，指控中國解放軍對天開槍。評論指，無論中印雙方誰對空鳴槍，亦是中印45年來首次開火事件。

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據中央社今天報道，中國軍方指控印度部隊7日在拉達克東部班公錯湖南岸“鳴槍威脅”解放軍，為中印45年來首次開火事件。但印度政府消息人士今天否認說，沒有印度部隊在班公錯湖附近開槍。

根據中國西部戰區司令部發言人張水利今天發表聲明說，印軍7日非法越線進入中印邊境西段班公錯湖（Pangong Tso Lake）南岸神炮山地域，在行動中悍然對前往交涉的中國邊防部隊巡邏人員“鳴槍威脅”，中國邊防部隊被迫採取應對措施穩定局勢。據張水利指控，印方行徑嚴重違反中印雙方有關協定，推高地區緊張局勢，極易造成誤解誤判，是嚴重的軍事挑釁行為，性質非常惡劣。要求印方立即停止危險行動，立即撤回越線人員，嚴格約束一線部隊，嚴肅查處鳴槍挑釁人員，確保不再發生類似事件

不過，在中國軍方作出上述指控後，News 18引述印度政府消息人士說，沒有印度部隊在班公錯湖附近開槍。

據中央社，印度媒體說，中印上一次開火是在1975年的圖龍拉山（Tulung La），如果中國指控屬實，代表這是中印雙方45年以來第一次有人開火。

中印部隊5月初在拉達克（Ladakh）東部對峙後，迄今仍無法解決。雙方部隊曾於6月15日晚上在加萬谷（Galwan Galley）爆發45年來最嚴重的死傷衝突。在事態惡化後，雙方透過外交和軍事管道溝通，同意把部隊撤離對峙地點，並完成加萬谷等地的第一階段撤軍。但因雙方對於班公錯湖等地的撤軍方式意見分歧，又於中印實際控制線（LAC）沿線強化軍事部署。

印度稍後指控，中國部隊8月29、30日試圖佔領班公錯湖北岸，遭印軍挫敗；中國則指控是印軍先佔領班公錯湖南岸戰略高地，先違反雙方協定。之後，中國解放軍於8月31日試圖搶奪戰略高地。印度表示共軍再遭印軍挫敗，且印軍佔領中國陣地，往中國方向推進4公里，不過印度有一名藏族士兵死亡。

趁著上海合作組織（SCO）國防部長會議在莫斯科召開，在中國國防部長魏鳳和要求下，印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）與魏鳳和4日在莫斯科大都會飯店會談，但雙方各自闡明立場，指責對方違反協定，並未達成共識。

據中央社說，印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）昨天啟程前往莫斯科出席9到11日舉行的上海合作組織外長會議。印度新聞信託社（PTI）引述消息人士透露，蘇傑生在赴莫斯科前可能先到伊朗訪問，8日可能在伊朗與中國國務委員兼外交部長王毅會面，討論如何解決中印拉達克邊境緊張問題。據“印度快報”（The Indian Express）說，蘇傑生昨天在出發前出席印度快報活動時表示，中印實際控制線當前局勢“非常嚴重”，呼籲雙方在“政治層面”進行“非常非常的深層對話”。蘇傑生認為，如果中印邊界沒有和平與安寧，雙邊關係其餘部分就不可能在同一基礎繼續下去。