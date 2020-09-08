中國半導體進口激增 華為加緊採購

中國大陸正在增加半導體進口。海關總署9月7日發布的2020年8月貿易統計顯示，集成電路的單月進口額達到歷史第2大規模。繼數量達到最多的7月之後仍處於較高水平。華為在美國禁運措施嚴格化之前正在加緊採購。

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據日本經濟新聞今天報道，中國大陸半導體進口激增。而華為要求日本和台灣的零部件供應企業加快交貨。華為“希望交付9月中旬之前已下訂單的零部件”。據該報道，這是因為美國商務部將自9月中旬起加強禁運措施，完全切斷採用美國技術的半導體等流入華為。

8月，中國大陸的集成電路進口額同比增長11％，增至311億美元，處於僅次於2018年9月的水平。進口數量也比2019年秋增加，2020年7月達到469億個，創出新高，8月為442億個，進口量繼續處於較高水平。從來自台灣的進口額來看，8月增長2成至186億美元，創出單月新高。來自台灣的進口增加也顯示出半導體的緊急採購跡象。

據報道稱，中國商務部也指出，美國加嚴對華出口管制等限制措施，對一些商品和服務的進口無疑產生了一定影響。由於美國強化禁運措施，半導體進口10月以後下降的可能性巨大。華為計畫今後藉助增加半導體庫存加以應對，但到年底可能影響手機生產，對華為經營的打擊或將難以避免。

日本經濟新聞引據中國海關總署昨天公布的數據顯示，8月整體進口比上年同月減少2.1％，降至1763億美元。由於原油價格下跌等影響，連續2個月低於上年。在整體進口減少的背景下，集成電路進口持續增加，佔整體的比例截至2019年為14％左右，2020年1～8月提高至17％。另一方面，中國大陸8月的出口比上年同月增長9.5％，達到2352億美元。連續3個月增加，增幅高於7月（7.2％）。受新冠疫情影響，口罩和個人電腦的出口增長4成，拉動整體。服裝出口也增長3％，自2019年12月以來首次轉為增長。