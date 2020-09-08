中國疫情表彰 官媒贊習近平武漢封城關鍵時刻的關鍵抉擇

配合中國官方8日舉行抗擊疫情表彰大會，新華社當天發表長篇文章，頌讚中共總書記習近平下令武漢封城的“關鍵抉擇”，強化了封城的功蹟性。中央社說卻淡化了疫情先在武漢蔓延的疏漏。

廣告 繼續瀏覽後續

從武漢向全球蔓延，中國官方極力扭轉全國乃至全球的宣傳劣勢，這篇“正能量”文章不過是其中之一。而藉由官方表彰防疫有功人員之際推出，被認為有“化責任為功勞”、塑造習近平領導的中共“防疫有功”的意味。據中央社今天報道稱，習近平武漢封城決策，化身正能量宣傳。

這篇以“關鍵時刻的關鍵抉擇！習近平總書記作出關閉離漢通道重大決策綜述”為題的長篇文章，以“決定戰局的制勝一招—果斷出手”一詞，形容習近平決定武漢封城之舉，並再次提到習近平對疫情“親自指揮，親自部署”，且“統攬全局、果斷決策”。文章提到，2019年12月底“一種來源不明的病毒正悄然襲來”，武漢市疾控中心監測發現“病因不明、來源不清”的不明肺炎病例。而習近平則在今年1月7日主持召開政治局常委會議時“作出一系列重要指示”對做好防疫工作提出要求。

據新華社文章說，北京中央派出高級別專家組在1月18日趕到武漢考察，並在19日作出“確認存在人傳人”的結論後，習近平20日作出防控武漢肺炎，查明病毒感染和傳播原因的指示，並在1月22日作出武漢封城的決定。這篇文章還引述習近平的話說，“作出這一決策（封城），需要巨大政治勇氣，但該出手時必須出手，否則當斷不斷、反受其亂”，凸顯習近平在防疫決策上的高度。

據中央社說，回顧武漢肺炎疫情發展過程，這篇文章仍有不少難以解釋之處。2019年12月底至今年1月中，武漢已出現嚴重性可比2003年嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）的疫情。但從地方到中央，在公開報導中，並未見到及時有效的防疫措施。在1月13日前，武漢官方仍堅持“未發現明確的人傳人證據”。直到翌日出現夫妻同時被感染後，才修正為“不能排除有限人傳人的可能”。等到專家組19日作出“人傳人”的結論時，距離病例發現已有20天，病毒也已向中國全境及全球傳播。

至於官方在這20天內的躊躇，這篇文章僅以“人類對未知病毒的探索剛剛有所突破，對病毒的源頭和宿主、傳播途徑、致病機理等仍不清楚”帶過。但就在這期間，在微信向親友警示疫情的武漢醫師李文亮，1月3日卻遭警方訓誡，7天後發病，終至不治身亡。

巧合的是，根據中國外交部發言人華春瑩的說法，中國早自1月3日起，便向美國通報武漢肺炎的疫情，這正好與李文亮被警方訓誡，是同一天。

中央社報道稱，而習近平在1月7日即對疫情作出一系列指示，當時並未見諸中共官媒報導，而是由中共黨刊“求是”雜誌在2月中披露，當時曾引起中國民眾“既然指示，為何不早警示”的強烈質疑。但隨着武漢在4月上旬解封，中國本土疫情趨緩，歐美疫情卻持續激增的現況，讓中共官方取得扳動輿論的槓桿。至於疫情高峰期間強力究責、質疑1000萬人口的武漢為何說封就封的聲浪，便在防疫形勢扭轉及官方壓力下，消失在官方塑造的“正能量”中。