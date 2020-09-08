傳巴基斯坦塔利班盯上中國 一帶一路或遇威脅

據日本媒體報道，塔利班組織在巴基斯坦仍相當活躍，且曾經分裂的三大派系最近整合成功。他們鎖定中國人，加以綁架、殺害，已經威脅到“一帶一路”的“中巴經濟走廊”。

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據聯合新聞網今天引述消息報道，巴基斯坦塔利班也盯上中國，“一帶一路”受到威脅。消息說，巴基斯坦的塔利班組織在美軍撤出阿富汗後，把中國當成首要鎖定目標。 曾經統治阿富汗，因庇護賓拉登與“蓋達”組織而成為美國前總統小布什眼中釘的塔利班組織，在巴基斯坦仍相當活躍，且曾經分裂的三大派系最近整合成功。他們鎖定中國人，加以綁架、殺害，已經威脅到“一帶一路”的“中巴經濟走廊”。

該報道引述《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review），巴基斯坦塔利班2007年在該國西北部與阿富汗邊境成立，然後擴張到其他地區。2014年分裂成“自由聯盟”（Jamaat-ul-Ahrar）、“衛士”（Hizb ul-Ahrar）與馬赫穆德（ Hakeemullah Mehsud）三大派系。最近突然統一，震驚不少人，尤其是中國。

中國在巴基斯坦塔利班組織發源地開伯爾·普赫圖赫瓦（Khyber Pakhtunkhwa）進行公路、港口、水力發電廠等工程開發案。這個廊帶一路延伸到新疆。

該報道說，羅興亞裔的巴基斯坦塔利班組織意識形態專家布爾米（Mufti Abu Zar al-Burmi）在2014年曾經發布過一個影片，表示美軍撤出阿富汗後，下一個要鎖定的目標就是中國。他指示所有的聖戰組織對中國使館和公司進行襲擊，綁架或殺死中國國民。

據《日經亞洲評論》的報道指出，巴基斯坦塔利班已經在“一帶一路”工程路線綁架、殺害了許多中國人。如今整合成功，威脅更大。