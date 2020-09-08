北京堪培拉談判 兩名澳記者連夜出離中國

曾向澳大利亞外交使團尋求庇護的兩名澳大利亞記者起初被中國國安部門官員告知不得離開中國，但在中澳兩國進行了高級別談判後，兩人於周一晚間登上了一趟離開中國的航班。

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據華爾街日報今天報道，在被中國國安人員問話後，兩名澳大利亞駐華記者撤離中國。澳大利亞廣播公司(Australian Broadcasting Corp., 簡稱ABC)駐北京記者博圖斯(Bill Birtles)和《澳大利亞財經評論》(Australian Financial Review)駐上海記者史密斯(Michael Smith)起初曾被中國國安部門官員告知不得離開中國。

但上述兩家新聞機構報道稱，在同意接受中國國家安全部的訊問後，兩人於周一晚間登上了一趟離開中國的航班，那之前中澳兩國進行了高級別談判。兩人於周二上午抵達悉尼。

史密斯說：“過去的五天非常艱難，能夠安全回家太好了。”他還表示，這段經歷“凸顯出目前所有在華外國記者所面臨的壓力”。

稍早，華爾街日報指，中國環球電視網的澳大利亞籍主播成蕾在中國被拘，令新冠疫情下本已緊張且屢遭考驗的澳中外交關係進一步惡化。

據該報報道，中國政府還沒有為至少三名記者證到期的美國媒體記者續證，表明美中關係惡化之際，雙方圍繞記者簽證的交鋒進一步升級。北京方面已經向這些記者發出了專門的信函，允許他們暫時使用過期的記者證繼續工作。這些記者中的其中一位來自《華爾街日報》(The Wall Street Journal)。中國政府暗示，這些記者能否續證將取決於在美中國記者的命運。