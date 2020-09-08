印度：中國找到5名疑被擄走年輕人 討論移交方式

中央社報道，印度青年事務與體育及少數民族事務國務部長李繼竹傍晚推文說，中國解放軍已回複印度陸軍，找到阿魯納恰爾省5名“失蹤”年輕人，雙方正在討論把這5人移交給印度的方式。

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李繼竹（Kiren Rijiju）傍晚推文指出，中國人民解放軍已回複印度陸軍以熱線電話發出的協尋要求，解放軍確認，已在中國這一側找到來自阿魯納恰爾省（Arunachal Pradesh，中國稱為藏南地區）的“失蹤”印度年輕人。

李繼竹補充，雙方正在討論中國把這5名年輕人移交給印度當局的方式。李繼竹也是阿魯納恰爾省選出的國會議員，屬於印度東北少數民族。

《阿魯納恰爾時報》（Arunachal Times）日前報導，警方說，5名失蹤年輕人其中1人的家屬在臉書上宣稱，這5人是被中國人民解放軍擄走。5人疑似是在打獵時遭解放軍擄走。

李繼竹7日隨後推文說，印度陸軍已啟動原為緩解邊界緊張問題設立的熱線電話，聯絡中國方面協助。

印度與中國部隊5月初在拉達克東部對峙迄今已超過3個月，期間還在6月15日發生中印45年以來最嚴重的死傷衝突，對峙局勢緊張。雙方部隊8月底又在班公錯湖爆發衝突，導致1名印度特種邊境部隊藏族士兵陣亡。

正當中印於實際控制線西段陷入緊張的武裝對峙之際，東段又傳出有人被解放軍擄走，引發各界關注。