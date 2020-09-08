晶片生產成疑繼中芯或被美“斷糧”後武漢弘芯又爛尾

中國半導體工業雖然獲得政府大力投資支持，但最近壞消息接踵而來，繼龍頭企業中芯國際可能成為美國下一步抵制的目標而致未來發展成疑後，聲稱將搶先全國生產7nm（納米）晶片，並成功從台積電挖角國際半導體風雲人物蔣尚義出任總經理的武漢弘芯，根據每日經濟新聞報道，已有關廠停產跡象。

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華爾街日報報道，美國國防部證實，他們正討論應否把中國最大晶片製造商中芯國際加入商務部的實體名單之中，禁止美國企業與其進行交易活動，就像華為一樣不能使用美國的技術和裝備到其晶片製造之上。

報道指，美國當局指有證據證明中芯國際涉嫌與中國軍方有交流。美國一家專門承辦國際企業海外員工安全的SOS International公司指稱，中芯國際與中國其中一家最大的軍事企業合作；同時與中國軍方交流的大學的研究員，利用中芯國際的技術來進行項目研究。SOS International表示該研究項目的晶片是“不可能”用到其他領域的。

中芯國際或成為美國下一個制裁目標消息傳出後，股價隨即大跌，跌幅達20%。高盛、瑞信、野村等多家國際投資銀行，紛紛調低中芯的股價。高盛指出，如果中芯只是無法再發展先進應用技術，中芯2021至2025年盈利將較目前預測降低半成至一成四。如果成熟及先進應用技術均無法再發展，盈利將調低最多四成八。

此外，根據每日經濟新聞報道，曾經許下豪言“將主攻14nm工藝，項目啟動一年後將拿下7nm，產能將達到每月3萬片”的武漢弘芯，近日傳出爛尾，弘芯擁有全國唯一一部價值5.8億元人民幣的7nm光刻機也被抵押，而廠房和宿舍更已於去年12月停工。

目前全球僅台積電、三星具備7nm晶片量產能力，中芯國際要到2020年底才能實現7nm晶片投資研發。英特爾（Intel）近日更宣布研發7nm晶片因“重大瑕疵”要推遲面世至少6個月。因此弘芯董事長李雪艷上述這番豪言，確實在全球半導體工業引起一番轟動。李雪艷還成功從台積電挖角蔣尚義和超過50個員工過檔弘芯，壯志豪情不容忽視。

根據報道，弘芯半導體“爆煲”早有先兆，武漢東西湖區政府在7月30日發布《上半年東西湖區投資建設領域經濟運行分析》官方文件，預警“武漢弘芯半導體項目存在較大資金缺口，隨時面臨資金鏈斷裂風險；項目基本停滯，剩餘千億資金今年難申報。”不過，這份文件曝光不久已被刪除。8月28日，武漢市東西湖區官方回覆，經區商務局投資協調管理調查，武漢弘芯半導體項目因為資金鏈問題，項目暫停了。

報道指，武漢弘芯曾經引以為傲的7nm光刻機也被抵押。內地查冊網站“啟信寶”顯示，武漢弘芯進行一筆動產抵押，登記日期是今年1月，抵押物是一部ASML掃描式光刻機，狀態為全新尚未啟用，評估價值約5.8億元（人民幣，下同）。相關的借貸合同數額為5.8億元，債務履行期限為2019年4月19日至2024年4月18日。

根據紀錄，截至2019年底，弘芯半導體已完成投資153億元，2020年計畫投資87億元。根據官網顯示，武漢弘芯成立於2017年11月，總部位於武漢臨空港經濟技術開發區，主攻邏輯晶片、系統集成。

同時，在官網公布晶片工藝的詳細時序，去年3月，已啟動技術研發計畫，目前為第一階段的廠房建設時期。無塵室工程預計同年10月完成，設備機台正加緊進行採購發包作業中，預計2019年11月開始移入作業。同時期也將啟動光罩製作及技術開發與量產調校工作，2020年開始進行7nm的自主技術研發。

內媒近日報道已潑冷水，指內地晶片製造基礎科研能力不足，製程從微米深入納米後，中國根本無法跟上世界頂尖企業的發展步伐，缺乏市場競爭力，差距逐漸拉大。業界頂尖公司已將製程推進到7nm、5nm，中國現有自主晶片製造能力，與國際先進水平差距約15年。

蘋果日報引述香港半導體工業專家方保僑分析指，晶片技術領先的台灣、南韓都是美國的同盟，也不敢發貨給華為，雖然華為也在自行研發“麒麟”晶片，“有機器但無人才”，暫時也未能成功製造高端晶片應用在5G手機上，而晶片講求“高成品率”（production yield），需要精準的工藝技術，中國遠遠未能追得上。

中文大學經濟系客座副教授徐家健告訴蘋果日報，以經濟角度分析，中國舉全國之力也未必能製造晶片，“中國人令人有信心食的奶粉都做不到，如此低檔技術都不行，更何況晶片”。他指，晶片需要科研投資和經驗累積，過去都是靠入口晶片支撐再加工，內地工業一向重應用研發、輕基礎研發，“過往沒有制裁，中國做世界工廠，專做代工同加工”，但面對美國制裁就面對現實了。

弘芯半導體研發項目短短3年便告吹，徐家健認為，這反映中國心急要研發出晶片，以前曾經就有“漢芯一號”買來進口晶片磨去別人的品牌再印上自己商標，“內地會有偽造、造假問題”。他又提到，科技頂尖人才也不敢到中國發展，以“千人計畫”的專才為例，“想一半時間在美國，偶爾去去中國，現在就非常敏感，這些人才一去中國之後就返不回西方世界，因為外界會懷疑他會不會做商業間諜，或者偷技術”。