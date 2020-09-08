港人民主示威數百人被捕 蓬佩奧批港府作為嚴酷

香港民眾6日在九龍區發起遊行，要求重啟立法會選舉，有近300人遭香港警方逮捕。美國國務卿蓬佩奧8日批評表示，香港穩定要靠民主及尊重自由，而不是限制言論、延遲選舉等嚴酷的作法。

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針對香港近日局勢，美國國務卿蓬佩奧8日發表推文表示，民主、對基本自由的尊重，及人民對政府的問責制，才是通往香港穩定的最佳道路，而不是“限制言論自由、延遲選舉及限制行動等嚴酷的（draconian）作為”。

在蓬佩奧發表推文批評港府之前的幾天，有港人在網上發起“906”遊行，訴求反對香港國安法、要求恢復舉行立法會選舉。其中最飽受爭議的，是港警當天在旺角執法期間，壓制一名企圖逃跑的12歲女童，此舉不只引起外界批評執法過當，不少外媒也關注報導。

香港行政長官林鄭月娥7月31日以疫情仍然嚴峻為理由，將原訂在本月6日舉辦的立法會選舉延後一年。

另外，香港警方公布，從去年6月9日到今年9月6日中，警方一共拘捕了1萬零16人，檢舉控告了2210人。根據“環球網”的報導，香港警方表示，被檢舉控告的罪行排在前三名的分別為“暴動”，達687人；“非法集結”，383人；“藏有攻擊性武器”，327人。其中，550人已經完成司法程序，並有462人須承擔法律後果，包括被定罪、保釋、獲頒照顧或保護令。