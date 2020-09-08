蒙古族裔人權人士聚集在中國駐美使館前示威

近百名蒙古族裔和人權人士7日聚集位於美國華盛頓的中國駐美大使館以及國會山莊外，以行動抗議北京在內蒙打壓蒙古語言教學，並聲援內蒙民眾保護民族語言和文化的維權行動。

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據中央社今天報道稱，蒙古族裔人權人士集聚華府，抗議北京打壓蒙語。該報道引述自由亞洲電台消息，近百人出席了抗議活動並呼喊口號，高舉的布條則用英文和蒙古語寫着“抗議中共在南蒙古（內蒙合）的文化滅絕政策”、“保護蒙古語言”、“停止同化政策”等標語。

北京當局近來強行在內蒙古少數民族地區學校推動雙語教學，引發當地學生與家長大規模抗議。

消息說，9月4日開始，內蒙古通遼市、鄂爾多斯市以及呼和浩特市等多地的數萬學生和家長發起罷課和抗議集會，藉此表達反對當局加強漢語並淡化蒙古族母語教學的政策。

該報道引述中國官方內蒙古新聞網稍早前披露，內蒙古自治區政府1日召開電視電話會議表示，推進統編教材使用“有利於促進民族團結和民族地區的發展進步，有利於築牢中華民族共同體意識”，是一項既利於當前、又利於長遠的工作。會議並指出，內蒙古是模範自治區，“落實好這項政策是我們必須完成的一項重大政治任務”。