馮崇義： 中澳關係惡化華為是重大因素

兩名澳大利亞駐華記者在澳洲駐華使館避難數日之後周一在外交官員的掩護之下離開中國，中澳緊張關係進一步升級，外界普遍將中澳關係緊張原因歸咎於澳大利亞牽頭要求調查新冠病毒起源，不過，華裔澳大利亞學者，悉尼理工大學教授馮崇義在接受法廣採訪時認為中澳交惡的起點是2017年，而且華為很可能是雙邊關係惡化的癥結。

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他說：“2017年，也就是我被逮捕的那一年，是中澳關係交惡的開始，當時，我其實就處於風口浪尖上，事件的起點是澳大利亞的ABC調查節目《四角方圓》，首次將中國官員對澳大利亞的滲透拿到公開的平台上來討論，之前，這些事情也都是公開的秘密，但是，這一節目是直接的起點，從此就一發不可收拾，澳大利亞也因此成為西方民主國家對中國政權的反擊的起點。澳洲政府先後通過了兩大反對中國勢力滲透澳洲的法律，這兩大法律從2018年11月份就開始實施，實施之後，對統戰工作影響非常大，澳洲親共派還有華商界的頭面人物都變得逐漸低調。但是，我認為最關鍵的還在於澳大利亞是西方國家中第一個禁止使用華為設備的國家，開啟了西方抵制華為的先例，這或許是北京最為反對的。坊間有傳聞說，習近平曾經表態說華為不能跨，也就是說為了保護華為，什麼都能夠做。既然皇上發出了這樣的指令，下面的戰狼也就全力投入了，所以，人質外交，逮捕澳大利亞的人就是為了向澳大利亞顯示他們完全有能力對澳大利亞進行報復。

他還表示，雖然中澳的政治，外交關係日益惡化，澳大利亞無論是執政黨還是反對黨都一致反對北京，但是，雙邊的經貿活動卻依然繼續，雖然，中國對澳大利亞的葡萄酒還有其他農產品實行抵制，但是，北京對澳洲的礦產進口卻並未因此而受到影響，說明雙方在原材料等領域的互相依賴遠遠超出了雙邊政治的影響力。不過，澳大利亞方面也正在尋找新的原材料出口國，試圖逐步擺脫對中國的依賴。但是，他也表示，令人遺憾的是，澳洲政府打擊北京滲透的政策尚未影響至文化與教育領域。