中印準備開戰? 環時指若開槍印度一線部隊離被消滅不遠

中印邊境緊張，中國官方輿論顯現一片喊打聲音。中印邊境衝突再升級，解放軍8日指控印軍非法越線，甚至一度對中國邊防部隊巡邏人員“鳴槍”示警，但說法隨即遭印方國防部駁斥，印度指控解放軍鳴槍。台媒引述上海復旦大學南亞研究中心副主任林民旺指出，“印度敢開第一槍，我們就不需要受到規則的束縛”，所以解放軍必須要有開槍的決心和準備。

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據東森新聞今天報道，中印準備開戰？中國專家曝“要有開槍的準備”：不縱容、不剋制，促解放軍必須要有開槍的決心和準備。

據中國官方的《觀察者網》引述海復旦大學南亞研究中心副主任林民旺林民旺表示，印度近期頻繁越線挑釁，深層的原因在於中印邊界沒有畫定，中國周邊的鄰國現在只有印度和不丹的邊界與中國沒有完全畫定。據林民旺續指，印度企圖透過大兵壓境形成絕對優勢，盼望能讓中國按照自己的意願解決邊境問題，“至少今年，中國也不會輕易地讓步。所以短期內，中印邊境穩定下來的可能性較小。而且印度是完全有可能在邊界上進一步挑釁中國，因為印度目前在邊境擁有很大的戰術優勢。”

林民旺點出解放軍兩點的應對方式，首先要對等，“印度敢開槍，我們也必須要有開槍的決心和準備。印度敢開第一槍，我們就不需要受到規則的束縛。”

第二，現在印度已經對中國採取了一系列報復措施，已經破壞了中印關係大局。在中美戰略競爭加劇的情況下，印度已經成為美國對華的“馬前卒”。林民旺認為從這個意義上說，中國還是要對印度採取各種對等的反制，不能縱容，不要過度克制。

據東森新聞說，中印近日再生新的風波，解放軍西部戰區發言人8日凌晨主動指控，印軍悍然在班公湖南岸向中國邊防軍人鳴槍威脅。大陸官媒《環球時報》隨後發表社評強調，中印邊境地區準備迎接血雨腥風的新時期，“一線印軍開槍逞能，離被消滅就不遠了。”據社評直接強硬警告，“你們越線了！你們的一線部隊越線了，你們的民族主義輿論越線了，你們的對華外交政策越線了。你們在對中國軍隊和全體中國人民進行不自量力的挑釁，你們正在懸崖邊上笨拙地倒立逞能”。

該報道稱，環球時報文章進一步諷刺，“究竟印度的‘槍’多，還是中國的‘槍’多，印度的軍費有多少，中國的軍費又有多少，印度人算不過來嗎？”社評表示，中國不希望中印邊境地區開戰，但如果印方誤讀中方的善意，妄圖用開槍震懾解放軍部隊，必將引火燒身，中方決不會為了避免戰爭而向他們妥協。

社評最後警告，如果印軍一線部隊繼續魯莽地使用槍支，他們必須準備面對在軍事衝突爆發情況下就地被消滅的危險，規則是印度先破壞的，印度應權衡好，衝突的後果責任在印度一邊，“中國的軍隊已做好一切準備，我們已經對印方仁至義盡了，我們會用行動糾正印方一些勢力對中國國家意志的誤讀。”

該報道沒有提及印度輿論對與中國邊境爭議的評論報道。