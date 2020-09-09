中印邊境避免子彈飛 疑狼牙棒關刀可上

據港媒今天報道，中印邊境局勢緊張之際，印度傳媒周二（8日）刊登一幅解放軍手持關刀等武器，逼近拉達克東部班公湖附近印軍陣地的相片。消息沒有提及印度邊防軍是否攜帶刀棍利器。

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據東網今天報道稱，印媒指解放軍持關刀等武器，一度逼近印軍陣地。印媒刊登相片指解放軍持類似“關刀”逼近印軍陣地。

印媒報道引述政府消息人士稱，約50至60名解放軍周一（7日）晚持棍、棒、矛等武器企圖逼近印軍陣地，當中更有士兵手持一把關刀。不過及後印軍強硬應對，中方部隊最終撤退。另有網傳畫面顯示，一批解放軍手持斧頭等武器，與印度爆發衝突，雙方發生激烈扭打，還有人拿起木棍等武器揮棒亂舞。惟與緊張局勢不同的是，在隔岸拍攝的士兵竟忍不住笑了出來，片段中也收錄了拍攝者的笑聲。該報道說，消息人士認為，當晚中方之所以帶備這些武器，或是計畫重演今年6月15日，雙方在拉達克東部的流血衝突，當時印軍有20人喪生，中方死傷數字則未明。

據東網，此外，中國國務委員兼外長王毅本周將與印度外長蘇傑生出席在莫斯科舉行的上海合作組織外長會議，中國外交部發言人趙立堅周三（9日）證實，王毅將與有關成員國外長舉行雙邊會見，並出席中俄印外長午餐會。另王毅出訪哈薩克斯坦、吉爾吉斯和蒙古國期間，也將分別與三國領導人會面，並與三國外長舉行會談。