中國取消的鋼琴訂單 捷克富豪買下了

捷克參院議長訪台而丟掉的一筆中國訂單，獲得捷克億萬富豪柯瑪瑞克（Karel Komárek）出手，向知名鋼琴製造商佩卓夫（Petrof）接手買下。據稱，1864年成立的佩卓夫鋼琴營業額35%仰賴中國。

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據光華網今天報道稱，捷克富商挺佩卓夫，買下中國取消的鋼琴訂單。消息引據佩卓夫鋼琴總裁佩卓夫瓦表示，在北京的一位客戶以捷克參議院議長維斯特奇爾訪問台灣、影響中捷關係為由，臨時取消總值530萬捷克克朗，約20萬歐元的一筆訂單。

1864年成立的佩卓夫鋼琴營業額35%仰賴中國，他們憂心，捷中關係惡化將影響未來在中國的銷售。

該報道引據捷克媒體消息，億萬富豪柯瑪瑞克聽聞消息，宣布出手接單，說要力挺佩卓夫鋼琴，也要力挺議長韋德齊訪台團所代表的價值觀。

據消息指出，柯瑪瑞克說：“我們一聽聞消息，當下決定買下這批鋼琴。我和妻子同意把鋼琴捐給捷克境內的學校，讓這些樂器成為捷克驕傲和凝聚力的象徵。”

由此捷克億萬富豪柯瑪瑞克出手，向知名鋼琴製造商佩卓夫（Petrof）接手買下中國取消的訂單。據柯瑪瑞克說，“捷克是成功的國家，更重要的是，捷克是自由的國家。這是我個人最重視的，我謹以這個小小舉動來提醒同胞這一點。”

佩卓夫鋼琴對柯瑪瑞克的慷慨表達感謝之意，還說十分欣喜這批鋼琴將進入捷克校園。總裁佩卓夫瓦說，最讓她意外的，莫過於柯瑪瑞克在處理這批未經籌畫的買賣上，又快又果決。

據光華網說，柯瑪瑞克今年身家高居捷克第3。根據美國富比世（Forbes）官網，51歲的柯瑪瑞克身價約38億美元，1990年代以石油暨天然氣事業起家，2010年成立自己的投資集團。KKCG目前在娛樂、資訊科技、地產和生物醫學產業都有投資。