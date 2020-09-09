全球60多國300多人權團體呼籲聯合國獨立處理中國人權問題 促國際奧委會取消2022北京冬奧會資格

全球逾60多個國家，300多個人權團體，公開呼籲聯合國，緊急獨立處理中國踐踏人權問題。與此同時，也有160個人權團體連署，敦促國際奧林匹克委員會考量中國人權紀錄，取消由北京舉辦2022年冬季奧運。他們擔心中國為了籌辦大型國際賽事，會發生更多的鎮壓事件。

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據法新社今天報道，160人權團體籲取消北京主辦2022冬奧。

全球逾160個人權團體連署，敦促國際奧林匹克委員會（IOC）考量中國人權紀錄，取消由北京舉辦2022年冬季奧運。這封連署信有超過160個人權團體署名，致函對象是IOC主席，發信日期為8日。信中警告，2022年的冬奧「可能導致中國發生更多鎮壓事件」。信中並批評，2008年夏季奧林匹克運動會選址北京後，中共治下的人民所受打壓大增。

據信中表示：「儘管我們發出呼籲，但IOC仍重蹈覆轍，且對於2008年北京奧運前後人權保障大幅下滑的事證保持緘默。」信中稱：「IOC必須認知到，假使中國控制下各地區人權危機惡化的情況遭忽視，奧林匹克精神與奧運名聲將遭受進一步損害。」

法新社說，中國已經為了北京冬奧做了廣泛的準備，賽事預計在2022年2月4日至20日登場。