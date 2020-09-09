或涉批習近平獲罪 任志強11日出庭

北京市第二中級人民法院正式公告，前中國華遠集團董事長任志強，將於11日上午9時30分當庭接受審訊。公告並顯示，任志強一共被檢方指控貪污、受賄等4項罪名。公告沒有提及任志強是否因批評習近平因言獲罪。消息說北京紀委指控任志強“嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法，並涉嫌貪污、受賄、挪用公款、國有公司人員濫用職權犯罪”。

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據中央社今天引述報道稱，批判習近平獲罪，任志強11日出庭受審。該報道綜合網絡資訊及香港電台消息，任志強的開庭公告今天被披露北京市第二中級人民法院外的電子看板上。根據這項公告，北京市人民檢察院第二分院已將任志強依涉嫌貪污、受賄、挪用公款及國有公司人員濫用職權等4項罪嫌。

據消息稱，現年69歲、有紅二代身分的任志強，以敢於公開批評時局著稱，有“任大炮”之稱。2016年2月19日，央視在中共總書記習近平前往視察時，打出“央視姓黨，絕對忠誠，請您檢閱”的標語後，任志強公開發文批判，同年5月便被留黨查看一年處分。

今年3月初，任志強私下撰文批評習近平2月23日疫情講話的文章被公開，內容暗指習近平是一名“剝光了衣服也要堅持當皇帝的小醜”，且有“誰不讓我當皇帝，就讓你滅亡”的決心文章還直指，他從中“看到了更大的危機”。“也許不遠的將來，執政黨也會在這種愚昧中清醒，再來一次‘打倒四人幫’的運動，再來一次鄧小平式的改革，重新挽救這個民族和國家”。

據中央社說，任志強這篇文章引起極大反響，卻也因言肇禍。中共北京市紀委4月7日公告，指任志強因“涉嫌嚴重違紀違法”，接受“紀律審查和監察調查”；7月23日更指任志強“嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法，並涉嫌貪污、受賄、挪用公款、國有公司人員濫用職權犯罪”，因此被開除黨籍，並移送檢察機關審查。