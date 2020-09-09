毛澤東忌日44周年 中國沒有熱鬧紀念 毛家人也隱

今日是中共建政領袖毛澤東離世44周年，官方並無紀念活動，民間在武漢肺炎疫情的籠罩下，未如往年般熱情高漲，官媒、民間團體及大批毛粉都在社交媒體上發帖紀念和緬懷，紀念活動卻大減，網上亦不見天安門廣場上毛主席紀念堂，有大批民眾排隊祭拜的畫面。此外，毛澤東的嫡孫毛新宇少將、女兒李納、姪子毛遠新等，今年都未見身影。

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蘋果日報今天報道稱，今天是毛澤東死忌44周年，疫情影響？官媒毛粉po文愐懷，各地紀念活動熱鬧不再。消息稱，從網上可見，遼寧省丹東市有民眾今天到當地的火車站廣場，在毛澤東像下獻花及鞠躬。

該報道稱，“正日”似乎靜悄悄，不過，前幾日起，各地就有紀念毛澤東的活動。在毛澤東的出生地湖南省韶山市，昨日有不少民眾在毛澤東銅像前排隊瞻仰，亦有人跪地叩拜，銅像下方放滿了花籃。而在9月6日上午，位於北京南長街的澤園飯莊，舉辦懷念和追思毛澤東的活動。據悉，毛澤東在家中接待貴賓，經常會請豐澤園的師傅去掌勺。

據該報道說，河北涉縣南莊村則於9月3日舉行“紀念毛主席逝世44周年”文藝演出活動，打響了整個系列活動的第一炮。涉縣是河北太行山革命老區，在抗戰時期，晉冀豫魯邊區政府、八路軍一二九師司令部、新華廣播電台、新華日報社等110多個黨政機關單位，長期駐紮於此。據報，適逢9月3日是抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年，當地才會選在這天紀念毛澤東。