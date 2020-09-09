澳2記者倉皇出中國後 北京反控堪培拉突襲中國駐澳記者

中國官媒今天指控澳大利亞情報部門突襲檢查中國駐澳記者。中國外交部指向澳方交涉。稍早兩名澳大利亞記者在中國與澳大利亞高層談判後得以倉皇離開中國，形同逃離。兩名記者回到澳大利亞後，發表證詞，形容在中國遭安全部門深夜破門搜查問話，記憶恐怖。

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據星島日報今天報道稱，中國駐澳記者被突擊搜查，中國外交部指已多次提出嚴正交涉。中國環球時報報道，中國駐澳洲記者的住所近日遭澳洲情報部門人員突擊上門搜查。在北京，外交部表示，中方已就此多次向澳洲提出嚴正交涉，要求立即停止野蠻無理行徑，及停止以任何借口對在澳洲中方人員騷擾打壓。

外交部發言人趙立堅表示，今年6月下旬，澳洲安全情報機構以可能違反當地“反外國干涉法”為由，對新華社、中央廣播電視總台和中新社駐澳洲4名記者，進行突擊搜查和詢問，扣押了工作電腦、手機等物品，至今未就搜查中方記者給出合理解釋，仍未向中方記者歸還全部被扣押物品。

據趙立堅強調，中國媒體駐澳記者嚴格遵守當地法律法規，澳洲政府所作所為嚴重干擾中國媒體在澳洲的正常報道活動，粗暴侵犯中國駐澳洲記者正當合法權益，對記者及其家人的身心健康造成嚴重損害，充分暴露了澳方一些人標榜的新聞自由和所謂尊重並保護人權的虛偽性，他們的行動也完全不具建設性。

香港頭條日報今天引述環球時報說，中國駐澳洲記者被澳洲情報部門人員長時間盤問，強行扣押記者電腦、手機等，又禁止記者報道搜查情況。並引述專家表示，澳方可能以違反“反干預法”等罪名，侵犯中國在澳洲記者和機構正當合法權益，批評是毒化兩國關係。但報道沒提及記者所在城市，實際被搜查的日期。

而新華社的一篇評論文章中提到，6月底時澳洲情報部門在沒任何正當理由、沒提供任何證據下，突擊搜查中國駐澳洲記者的居所，盤問記者數小時及帶走記者手稿及工作電腦等，並要求記者對搜查行動保密。

據美國之音報道，澳大利亞記者驚恐回憶：7名國安半夜闖入，強光照射令人恐怖。

消息說，駐華外國記者協會就兩名澳大利亞記者受到北京安保人員騷擾，引起外交對峙，被迫逃離中國的事件向中國政府提出強烈譴責。該組織在周二（9月8日）發布的一份聲明說，強迫外國駐華記者的所作所為標誌着中國政府持續不斷的侵害媒體自由的“重大升級”。

澳廣駐北京記者比爾·博圖斯(Bill Birtles)與澳大利亞金融評論駐上海記者邁克·史密斯(Mike Smith)在上周半夜受到中國國家安全部門官員的約談並被告知他們不能離境，必須留下來接受有關澳籍華裔記者成蕾案件的詢問。成蕾在上個月被捕，目前處於“監視居住”之中。有消息說，中國有關當局指控她從事間諜活動。被捕前，成蕾在中國官媒央視英文頻道做節目主持人。

據該報道稱，博圖斯和史密斯在被中國國安人員約談後分別向澳大利亞駐華使館和上海總領館尋求保護。他們後來在澳大利亞外交人員的陪同下接受了中國國安人員的詢問，然後獲准離境。

消息說，澳大利亞的外交官與中國官員進行了談判，就澳方同意讓兩位記者接受詢問而中方保證他們安全離境達成了交易。

據美國之音說，外國記者協會指出，博圖斯和史密斯離開中國之後，中國就沒有任何一家獲得專業認可的澳大利亞新聞記者了。這是1970年代以來的第一次。澳大利亞外交部長佩恩(Marise Payne)表示，“這麼多年後，澳大利亞在一段時期里沒有媒體在中國駐有記者，這非常令人失望。”

但她表示，澳大利亞不會報復中國，吊銷中國在澳大利亞工作的記者的簽證。

據最新消息說，澳大利亞官方警告澳國公民謹慎前往中國，以免遭到任意拘禁的危險。

據美國之音引述兩名澳大利亞記者當事人回憶：半夜7名大漢闖入，強光照臉，恐怖異常。據史密斯回憶說：“半夜12：30，我被前門重重的敲門聲驚醒。”

有七名警察進入了他的住處，他們把史密斯圍起來，用攝像機拍攝，並向他宣讀了一份聲明，指稱他是國安調查的相關人，但不是調查的直接對象。

史密斯說：“他們用強光照着我的臉，很恐怖。我非常害怕。”

據該報道稱，上周一下午，史密斯在外交人員的陪同下前往上海一家酒店，接受了一個小時的詢問，主要涉及成蕾的案子，也談到了香港問題和其它一些事情。

中國外交部稍後稱這次問話是正常的執法行動。

據美國之音說，澳大利亞今年早些時候呼籲國際社會對最早在中國武漢爆發的新冠病毒疫情的源頭進行獨立的國際調查。北京對此十分憤怒，隨後對澳大利亞實施了多方面的報復措施，致使兩國關係急劇惡化。報復範圍涉及農產品、牛肉、葡萄酒、旅遊、留學生等多方面。與此同時，中國還對澳大利亞展開“人質”外交，抓捕澳大利亞公民。