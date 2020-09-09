美國在華企業預警中美貿易戰或永久持續

據聯合早報今天引述報道稱，上海美國商會最新調查結果顯示，有26.9%的受訪美國在華企業認為目前的中美貿易緊張局勢將“無限期延續”，較去年的16.9%有所增加；認為這一局勢“將持續三至五年”的企業比例也從去年的12.7%上升至22.5%。

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該報引述路透社報道的調查指：美在華企業多預計中美貿易緊張會持續多年。這份由上海美國商會和普華永道聯合發布的調查報告顯示，有70.6%的受訪者表示“沒有從中國轉移生產線的打算”，而計畫將生產活動“從中國轉移至非美國的海外地區”的企業佔比14%。

據消息說，該調查於6月16日至7月16日進行，共計收到來自346位會員企業代表的回復，其中有超過200家在中國設有生產線或通過外包業務進行本土生產製造的企業。

儘管特朗普政府持續推動“製造業迴流政策”，但在這200多家目前在華有生產活動的企業中，僅有3.7%計畫將生產活動“從中國轉移至美國，包括其海外領地”。

調查稱：“儘管中美兩國於今年簽署了第一階段經貿協議，但會員企業對於雙邊經貿關係的前景樂觀度反較去年有所下降。關於中美經濟’脫鉤’的討論持續發酵，也對企業造成了困擾，”

縱觀所有行業，悲觀情緒最濃的當屬硬件技術、軟件與科技服務行業和藥品、醫療器械與生命科學行業——兩個行業內分別有50%和42.9%的企業認為貿易緊張局勢將“無限期延續”。而中美兩大技術生態系統分裂的可能性，尤使所有身處信息技術行業內的企業感到擔憂。

據調查結果顯示，中國市場在各行業全球投資計畫內的重要度均有所下滑。以零售業為代表——僅有19.5%的零售企業將中國視為其全球投資計畫首要目的地；而將中國視為其全球投資計畫中第二或第三位的業內受訪者比例（41.5%）卻較上一年增加了15.1%。

因應年初受冠病疫情影響而導致的國內經濟疲軟，許多企業都計畫減少或延緩在華投資，符合外界的普遍預期。計畫加大投資的企業比例（28.6%）較上一年下降了18.6個百分點；維持原投資計畫的企業比例則上升了0.8個百分點。

同時，即使中國政府在進一步改善內外資企業融資環境方面的所作努力有目共睹，但仍有26.6%的企業計畫減少投資。

據該調查報告說，在“監管環境”方面，“知識產權保護與執法乏力”依然是企業關注的首要問題。有53.6%的受訪企業認為其阻礙了公司在華業務的發展，較2019年減少了2.8個百分點。此外，40.6%的企業表示“獲取所需證照難度高”，較去年的56.7%亦有所改善。

調查結果並顯示，對未來五年在華業務前景持悲觀態度的受訪企業比例為18.5%，較2019年同期的21.1%有所下降，這一小幅改善或歸功於中美第一階段經貿協議的簽署。但在貿易摩擦持續升級、中美關係跌入歷史冰點的雙重壓力下，此悲觀指數仍然處於高位。

該報道稱，反觀往年數據，持悲觀態度的受訪企業佔比直至2018年始終在7%左右的低位徘徊。