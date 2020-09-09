美禁令將生效 向華為賣半導體禁品或成戰戰兢兢

本月15日，美國即將宣布對中國華為實施制裁，阻止對其出口半導體。現在距離該時限僅剩一周的時間，韓國的三星電子和SK海力士可謂是戰戰兢兢。因為一旦制裁案生效，這兩家公司都必須停止向華為供應半導體儲存器。

廣告 繼續瀏覽後續

據朝鮮日報今天報道稱，韓國三星與海力士苦惱是否向華為出售半導體。消息說，8日，據半導體業界稱，三星電子、SK海力士、美國鎂光、台灣聯發等半導體企業向美國政府請求批准與華為的交易。但據悉，至今尚未有企業獲得美國的批准。根據當地時間8月17日，美國商務部發布的對華為的進一步制裁規定，全球半導體企業僅可向華為供貨至本月14日。但制裁案發布日前生產的半導體可以持續供應。

美國政府出台的華為制裁案主旨為如需向華為供應任何利用美國技術、設備、軟件生產的半導體都需獲得美國的批准。考慮到沒有美國企業生產的設備根本無法進行半導體生產，等同於沒有美國的批准，一切同華為的交易都將被禁止。

據該報道稱，三星電子和SK海力士向華為供應D-RAM和NAND Flash。華為的採購額分別佔三星電子銷售額的3.2%（約合人民幣426億元）和SK海力士的11.4%（約合人民幣172億元）。有分析認為，如果不能向華為出售半導體，三星電子和SK海力士的業績也將受到衝擊。但也有分析認為，如果中國的小米、OPPO、VIVO等中低價品牌取代華為在智能手機市場有所成長，從整體而言，華為的半導體銷售額減少影響並不會太大。

該報道引據半導體業內人士稱：“此前，半導體企業因為不確定美國政府的制裁案是否包括海外的半導體存儲器製造商而感到混亂”，“現在普遍是先向美國政府提交交易批准申請，然後靜觀其變。”