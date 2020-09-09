英國近百名議員聯名譴責中共針對新疆維吾爾穆斯林的行為

130多名英國議員譴責中共對待新疆維吾爾穆斯林少數民族的行為，並指責北京進行“種族清洗”。

廣告 繼續瀏覽後續

英國議員們在9月8日這封寫給中國駐英大使劉曉明的聯名信中寫道：“當世界看到如此大量嚴重侵犯人權的證據時，沒有人能視而不見。”“作為英國議會議員，我們寫信表達我們對這種壓迫的絕對譴責，並呼籲立即結束這種壓迫。”

信中提到了新疆強迫人口控制和大規模拘留維吾爾穆斯林的報道，以及明顯顯示大量矇著眼睛、颳去鬍子的男子等待上火車的視頻。議員們說，這段視頻與納粹集中營的鏡頭有“令人毛骨悚然”的相似之處。

公開信還指出，對內，北京當局在新疆、西藏和香港嚴重侵犯人權；對外，中國當局在全球各地打擊人權捍衛者，實施全球性監控，並推進沒有人權、損害環境的經濟發展項目。

這封信由工黨議員希柏恩·麥克唐納（Siobhain McDonagh）協調，簽名人包括保守黨外交事務委員會主席湯姆·圖根哈特（Tom Tugendhat）、自由民主黨領袖愛德·戴維（Ed Davey），以及綠黨、蘇格蘭民族黨和威爾斯黨（Plaid Cymru）的議員。

中國駐英國大使劉曉明最近則在接受英國廣播公司BBC採訪時看到過這段視頻，他回擊了關於新疆種族清洗的指控，稱這是反華勢力編造的謊言，還聲稱中國對每個民族都是“平等的”，中國政府始終保護少數民族的合法權益。

英國知名人權律師傑夫里·尼斯（Geoffrey Nice）本月初表示，將在倫敦成立一個獨立的法庭，調查中國政府被控在新疆地區侵犯維吾爾穆斯林的人權是否構成種族滅絕或反人類罪。

尼斯曾經領導了對前塞爾維亞總統米洛舍維奇因巴爾幹戰爭而受到的起訴並與國際刑事法庭合作過。他應世界維吾爾人大會的請求來調查針對維吾爾人的“持續的暴行和可能的種族滅絕”，他的團隊已經開始證據收集，這個法庭預計在明年舉行為期幾天的聽證會，屆時會披露新的證據和證詞。