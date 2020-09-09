防美軍南海攻擊？解放軍南部戰區軍演模擬機場遇襲

據中國央視軍事頻道指，美中南海角力白熱化，轄區涵蓋南海的中共解放軍南部戰區日前舉行演訓，模擬機場遭到襲擊後的緊急因應措施，其中包括拉起迷彩網、施放煙霧掩蔽及製作戰鬥機模型，以圖欺敵。

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據中央社今天報道，防美軍南海攻擊？解放軍南部戰區模擬機場遇襲演訓。據央視第7頻道（國防軍事頻道）今天透過其新浪微博帳戶，播出這段演訓畫面，全長約1分29秒。但全片並未說明這場演訓的具體舉行日期。而在美中軍事力量在南較勁日趨白熱化後，解放軍這一演訓被外界產生“預防海上襲擊”的聯想。

根據央視畫面及說明，這場演訓是由解放軍南部戰區空軍保障部主導，內容是模擬解放軍空軍某一機場遭到敵軍襲擊。此時，偽裝防護分隊立即使用迷彩網，將面積約1200平方公尺（約363坪）的停機坪掩蔽。同時，參演官兵以5分鐘時間，搭建一架仿真戰鬥機模型作為假目標欺敵，並分別在搭台及假戰機周圍放上50個發煙罐，並釋放煙霧以干擾敵機偵察。此外，另一批參演官兵則在機場另一側搭建野戰防護工事，號稱利用中國自行研發的3D波紋鋼拼裝而成，並利用吊車等設備迅速開設掩蔽設施，供人員和裝備疏散。