ABC：中國駐澳記者被查 兩中國學者簽證被撤銷

澳洲廣播公司（ABC）聲稱，兩名中國資深學者遭澳洲吊銷簽證和中國三家媒體駐悉尼的4名記者被澳洲情報部門搜查，引發中國政府憤怒回應。遭搜查的其中兩名中國記者是中新社澳洲記者站站長陶杜蘭 ;中國國際廣播電台駐澳洲記者站站長李大勇。遭吊銷簽證的是華東師大澳洲研究中心主任陳弘教授和北京外國語大學澳洲研究中心主任李建軍研究員。

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澳洲廣播公司一名記者和《澳洲財經濟論報》（AFR）一名記者分別在北京和上海受中國警方調查盤問後，因為害怕被扣留，8日早晨飛回澳洲。與此同時，ABC探知4名中國駐澳洲記者住處遭情報部門搜查後，8日向中國大使館查詢，中國大使館當時未作回應，但在中國幾家媒體轉發新華網一篇標題《“白色恐怖”在澳大利亞沉渣泛起》的文章披露，披露6月26日拂曉，澳大利亞國家情報機構人員在沒有任何正當理由，沒有提供任何證據的情況下，“突襲”搜查中國駐澳媒體記者居所，對記者進行長達數小時盤問，並帶走記者工作電腦、手機、移動U盤、文字手稿等。澳情報人員並要求中方記者就此次搜查活動對外“保密”。

澳洲廣播公司(ABC)9日下午披露遭澳洲吊銷簽證的兩名資深學者和遭“抄查”的4名中國記者中兩人的身份。

遭搜查的其中兩名中國記者是中新社澳洲記者站站長陶杜蘭 ;中國國際廣播電台駐澳洲記者站站長李大勇。遭吊銷簽證的是華東師大澳洲研究中心主任陳弘教授和北京外國語大學澳洲研究中心主任李建軍研究員。他們在澳洲聯邦警察（AFP）和澳洲保安情報局（ASIO）調查新州上議員莫塞爾曼（ Shaoquett Moselmane）及其辦公室職員張智森一案時被牽扯入內。

這四位學者和記者之所以被牽扯入內，是因為他們是張智森的一個微信群的成員，而當局正調查張智森是否利用這個微信群來影響莫塞爾曼上議員，從而推進中國政府的利益。

張智森已否認聯邦警察的指陳，並向澳洲聯邦最高法院提起訴訟，要求聯邦警察停止對他的調查，並歸還或銷毀從他家中和辦公室中搜查的物品。

中新社8日晚說，“最終，澳大利亞的調查結果證明，中國新聞工作者沒有從事與其身份不符的活動。”

此後中國大使館在一份給ABC的聲明中表示，它“向澳大利亞的中國記者提供領事支持，並與澳洲當局進行交涉，以維護中國公民的合法權益。”

華東師大的陳弘教授和北京外國語大學的李建軍研究員經常來澳洲訪問並進行學術交流，兩人均出版過有關澳洲的書，並接受澳洲媒體和中國媒體就有關雙邊關係進行的採訪。

澳洲廣播公司(ABC)還獲悉，澳洲內政部此前致函這兩位中國學者，通知他們的澳洲簽證已被吊銷。澳洲廣播公司(ABC)就此聯繫澳洲外長佩恩（Marise Payne）和內政部長杜敦（ Peter Dutton），但到9日下午尚未獲答覆。

陳弘教授是澳洲前外長和前新州州長卜卡（ Bob Carr）的朋友，澳洲前總理霍克（Bob Hawke ）1994年訪問中國時，他亦曾一度擔任霍克的翻譯。他目前擔任中國澳大利亞研究會常務副會長。其專著包括專著《當代澳大利亞社會》、《從孤立中走向世界：澳大利亞文化簡論》、《澳大利亞文學批評》等。

李建軍研究員在被吊銷簽證之前，在西澳大學讀博士學位，並獲礦業巨頭必和必拓集團（BHP Billiton）提供的6萬元的澳中獎學金。然而，隨着學生簽證被吊銷，李建軍將不能完成他在西澳大學的博士學位。他目前擔任中國澳大利亞研究會秘書長。其出版的書籍包括《隔海看澳洲：中國人眼中的澳大利亞》，合著《澳大利亞藍皮書：澳大利亞發展報告（2015-2016）》，以及合譯的《澳大利亞的亞洲觀：從“黃禍”到亞洲世紀》。